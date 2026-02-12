США и Европа готовят новый удар по Кремлю: Рютте раскрыл детали

Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами наращивают давление на Россию, пытаясь вынудить Кремль прекратить войну против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в преддверии встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе, передает Reuters.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По словам Рютте, ключевым инструментом остаются санкции и ограничения против стратегических российских компаний энергетического сектора. Он обратил внимание на усиление мер по "Лукойлу", "Роснефти" и другим игрокам рынка.

Параллельно Вашингтон продолжает поставки Украине критически важных систем противовоздушной обороны и других летальных вооружений в рамках программы PURL, финансирование которой обеспечивают Канада и европейские союзники.

Генсек подчеркнул, что именно США как самое мощное государство мира обладают реальными рычагами влияния, способными сдвинуть переговорный процесс с Владимиром Путиным и открыть путь к прекращению боевых действий. В то же время он подчеркнул: без тесной координации между Вашингтоном и союзниками по НАТО эффективное сдерживание России будет невозможно.

В Брюсселе ожидают, что встреча министров обороны станет площадкой для согласования дальнейших шагов поддержки Украины и укрепления восточного фланга Альянса на фоне продолжающейся агрессии РФ.

