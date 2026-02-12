logo

США и Европа готовят новый удар по Кремлю: Рютте раскрыл детали
США и Европа готовят новый удар по Кремлю: Рютте раскрыл детали

Марк Рютте заявил о санкционном наступлении и увеличении военной помощи Украине

12 февраля 2026, 15:52
Автор:
Кравцев Сергей

Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами наращивают давление на Россию, пытаясь вынудить Кремль прекратить войну против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в преддверии встречи министров обороны стран Альянса в Брюсселе, передает Reuters.

США и Европа готовят новый удар по Кремлю: Рютте раскрыл детали

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По словам Рютте, ключевым инструментом остаются санкции и ограничения против стратегических российских компаний энергетического сектора. Он обратил внимание на усиление мер по "Лукойлу", "Роснефти" и другим игрокам рынка.

Параллельно Вашингтон продолжает поставки Украине критически важных систем противовоздушной обороны и других летальных вооружений в рамках программы PURL, финансирование которой обеспечивают Канада и европейские союзники.

Генсек подчеркнул, что именно США как самое мощное государство мира обладают реальными рычагами влияния, способными сдвинуть переговорный процесс с Владимиром Путиным и открыть путь к прекращению боевых действий. В то же время он подчеркнул: без тесной координации между Вашингтоном и союзниками по НАТО эффективное сдерживание России будет невозможно.

В Брюсселе ожидают, что встреча министров обороны станет площадкой для согласования дальнейших шагов поддержки Украины и укрепления восточного фланга Альянса на фоне продолжающейся агрессии РФ.

Читайте на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте призвал европейских депутатов оказывать давление на свои правительства, чтобы ускорить поставки ракет для систем ПВО Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении Марка Рютте перед депутатами Европейского парламента 27 января.

Рютте во время выступления отметил важность программы PURL, по которой для Украины покупают американские ракеты для систем противовоздушной обороны. Он добавил, что текущих поставок недостаточно для защиты жизни гражданского населения в Украине, поскольку атаки РФ усиливаются.




