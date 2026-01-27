Зволікати не можна: яку зброю Рютте закликав європейців поставити Україні

Генсек НАТО Марк Рютте закликав європейських депутатів чинити тиск на свої уряди, щоб прискорити постачання ракет для систем ППО Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у виступі Марка Рютте перед депутатами Європейського парламенту 27 січня.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Рютте під час виступу наголосив на важливості програми PURL, через яку для України купують американські ракети для систем протиповітряної оборони. Він додав, що поточних поставок недостатньо, щоб захистити життя цивільного населення в Україні, оскільки атаки РФ посилюються.

"Ви знаєте, які країни представлені в цій залі і які з них мають значні запаси перехоплювачів. Скрізь, де ви можете, прошу вас тиснути на свої уряди, щоб вони пішли на цей крок", — сказав генсек.

