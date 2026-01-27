logo_ukra

Зволікати не можна: яку зброю Рютте закликав європейців поставити Україні
НОВИНИ

Зволікати не можна: яку зброю Рютте закликав європейців поставити Україні

Генсек НАТО Рютте закликав євродепутатів вплинути на постачання ППО Україні

27 січня 2026, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте закликав європейських депутатів чинити тиск на свої уряди, щоб прискорити постачання ракет для систем ППО Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у виступі Марка Рютте перед депутатами Європейського парламенту 27 січня.

Зволікати не можна: яку зброю Рютте закликав європейців поставити Україні

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Рютте під час виступу наголосив на важливості програми PURL, через яку для України купують американські ракети для систем протиповітряної оборони. Він додав, що поточних поставок недостатньо, щоб захистити життя цивільного населення в Україні, оскільки атаки РФ посилюються.

"Ви знаєте, які країни представлені в цій залі і які з них мають значні запаси перехоплювачів. Скрізь, де ви можете, прошу вас тиснути на свої уряди, щоб вони пішли на цей крок", — сказав генсек.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп під час переговорів навколо майбутнього Гренландії не обговорював питання про суверенітет острова. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.                               

Генсек зазначив, що прорив у переговорах щодо Гренландії було досягнуто без обговорення суверенітету, всі сторони зосередилися швидше на ширшому безпековому питанні в Арктичному регіоні.                                                      

Також видання "Коментарі" повідомляло – Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний Альянс зараз непублічно працює над вирішенням спору з президентом США Дональдом Трампом у Гренландії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Sky News".




