Світ
НОВИНИ

США і Європа готують новий удар по Кремлю: Рютте розкрив деталі

Марк Рютте заявив про санкційний наступ і збільшення військової допомоги Україні

12 лютого 2026, 15:52
Автор:
Кравцев Сергей

Сполучені Штати разом із європейськими партнерами нарощують тиск на Росію, намагаючись змусити Кремль припинити війну проти України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі, передає Reuters.

США і Європа готують новий удар по Кремлю: Рютте розкрив деталі

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За словами Рютте, ключовим інструментом залишаються санкції та обмеження проти стратегічних російських компаній енергетичного сектору. Він звернув увагу на посилення заходів щодо "Лукойлу", "Роснефти" та інших гравців ринку. 

Паралельно Вашингтон продовжує постачання Україні критично важливих систем протиповітряної оборони та іншого летального озброєння в межах програми PURL, фінансування якої забезпечують Канада та європейські союзники.

Генсек наголосив, що саме США, як найпотужніша держава світу, володіють реальними важелями впливу, здатними зрушити переговорний процес із Володимиром Путіним і відкрити шлях до припинення бойових дій. Водночас він підкреслив: без тісної координації між Вашингтоном і союзниками по НАТО ефективне стримування Росії буде неможливим.

У Брюсселі очікують, що зустріч міністрів оборони стане майданчиком для узгодження подальших кроків підтримки України та зміцнення східного флангу Альянсу на тлі триваючої агресії РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — генсек НАТО Марк Рютте закликав європейських депутатів чинити тиск на свої уряди, щоб прискорити постачання ракет для систем ППО Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у виступі Марка Рютте перед депутатами Європейського парламенту 27 січня.

Рютте під час виступу наголосив на важливості програми PURL, через яку для України купують американські ракети для систем протиповітряної оборони. Він додав, що поточних поставок недостатньо, щоб захистити життя цивільного населення в Україні, оскільки атаки РФ посилюються.




