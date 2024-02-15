США могут потерять лидерство в Рамштайне. Кто возглавит движение по поддержке Украины

Йенс Столтенберг подчеркнул, что не хочет вдаваться в детали обсуждения.

Йенс Столтенберг

"Мы не будем вдаваться в подробности дискуссий внутри НАТО. Мы постоянно обсуждаем многие вопросы, и хотя обсуждать разные вопросы хорошо, отчет о текущих дискуссиях усложнит их. Мы сообщим миру, когда будут приняты решения",

– сказал генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что на данный момент важно то, что союзники НАТО оказывают поддержку Украине. По его словам, около 100% военной поддержки поступает от союзников НАТО.

"Способ, в который мы организуем эту поддержку, не самый важный. Важно то, что поддержка продолжает поступать"

, – подчеркнул Йенс Столтенберг.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день продолжаются дискуссии о наилучшем способе организации поддержки Украины, чтобы сделать ее надежной, а также максимизировать устойчивость и обеспечить наилучшую возможную координацию.

"Однако прогнозировать результаты этих дискуссий еще рано",

– подытожил генсек.

Напомним, лидерскую роль в ведении заседаний Контактной группы по помощи Украины в формате "Рамштайн" исполняет глава Пентагона Ллойд Остин. Однако, как стало известно, у него диагностировано серьезное заболевание . В частности, поэтому последнее заседание группы 14 февраля состоялось в онлайн-формате, а не очно, как планировалось ранее.

Кроме того, как передавал портал "Комментарии", на заседании "Рамштайна" Ллойд Остин резко обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину и сообщил, что несмотря на ожидания России страны Запада и дальше будут оказывать Украине поддержку, чтобы противостоять немотивированной агрессии.