США намекают на выход из НАТО: что об это говорит

Соединённые Штаты намерены сократить численность своего персонала в ряде ключевых структур НАТО, отвечающих за военное планирование и разведывательную деятельность. Об этом сообщает Reuters и The Washington Post.

США и НАТО. Фото: из открытых источников

По данным источников Reuters, администрация президента США Дональда Трампа уже уведомила несколько европейских стран о планах сократить около 200 должностей в структурах альянса. Речь идёт о подразделениях, задействованных в анализе разведывательной информации и координации операций НАТО.

Под сокращения могут попасть Центр анализа разведывательной информации НАТО в Великобритании, Командование сил специальных операций союзников в Брюсселе, а также португальское командование STRIKFORNATO, курирующее отдельные морские операции. Изменения затронут и ряд других аналогичных структур.

Причины такого шага официально не раскрываются, однако источники отмечают, что он соответствует курсу администрации Трампа на перераспределение ресурсов в пользу западного полушария. При этом в НАТО заявляют, что изменения в составе американского персонала являются обычной практикой, а военное присутствие США в Европе остаётся на высоком уровне.

По информации Reuters, в затронутых структурах сейчас служат около 400 американских военнослужащих, и их число может сократиться почти вдвое. В большинстве случаев речь идёт не об отзыве военных, а об отказе от замещения вакантных должностей.

The Washington Post уточняет, что Пентагон также планирует сократить участие США почти в 30 организациях НАТО, включая центры передового опыта и консультативные группы, в том числе по вопросам энергетической и морской безопасности. При этом американские чиновники подчёркивают, что эти изменения не связаны с заявлениями Трампа по Гренландии и обсуждаются уже несколько месяцев.

