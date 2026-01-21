logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО США намекают на выход из НАТО: что об это говорит
commentss НОВОСТИ Все новости

США намекают на выход из НАТО: что об это говорит

Администрация Трампа планирует урезать около 200 должностей в разведке и командных центрах альянса

21 января 2026, 07:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соединённые Штаты намерены сократить численность своего персонала в ряде ключевых структур НАТО, отвечающих за военное планирование и разведывательную деятельность. Об этом сообщает Reuters и The Washington Post.

США намекают на выход из НАТО: что об это говорит

США и НАТО. Фото: из открытых источников

По данным источников Reuters, администрация президента США Дональда Трампа уже уведомила несколько европейских стран о планах сократить около 200 должностей в структурах альянса. Речь идёт о подразделениях, задействованных в анализе разведывательной информации и координации операций НАТО.

Под сокращения могут попасть Центр анализа разведывательной информации НАТО в Великобритании, Командование сил специальных операций союзников в Брюсселе, а также португальское командование STRIKFORNATO, курирующее отдельные морские операции. Изменения затронут и ряд других аналогичных структур.

Причины такого шага официально не раскрываются, однако источники отмечают, что он соответствует курсу администрации Трампа на перераспределение ресурсов в пользу западного полушария. При этом в НАТО заявляют, что изменения в составе американского персонала являются обычной практикой, а военное присутствие США в Европе остаётся на высоком уровне.

По информации Reuters, в затронутых структурах сейчас служат около 400 американских военнослужащих, и их число может сократиться почти вдвое. В большинстве случаев речь идёт не об отзыве военных, а об отказе от замещения вакантных должностей.

The Washington Post уточняет, что Пентагон также планирует сократить участие США почти в 30 организациях НАТО, включая центры передового опыта и консультативные группы, в том числе по вопросам энергетической и морской безопасности. При этом американские чиновники подчёркивают, что эти изменения не связаны с заявлениями Трампа по Гренландии и обсуждаются уже несколько месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп анонсировал проведение отдельной встречи в Давосе по Гренландии. Это произошло после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом говорится в посте в соцсети Truth Social.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us-cut-roughly-200-nato-positions-sources-say-2026-01-20/
Теги:

Новости

Все новости