Головна Новини Світ НАТО США натякають на вихід із НАТО: що про це говорить
commentss НОВИНИ Всі новини

США натякають на вихід із НАТО: що про це говорить

Адміністрація Трампа планує урізати близько 200 посад у розвідці та командних центрах альянсу

21 січня 2026, 07:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сполучені Штати мають намір скоротити чисельність свого персоналу в низці ключових структур НАТО, які відповідають за військове планування та розвідувальну діяльність. Про це повідомляє Reuters та The Washington Post.

США натякають на вихід із НАТО: що про це говорить

США та НАТО. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел Reuters, адміністрація президента США Дональда Трампа вже повідомила кілька європейських країн про плани скоротити близько 200 посад у структурах альянсу. Йдеться про підрозділи, задіяні в аналізі розвідувальної інформації та координації операцій НАТО.

Під скорочення можуть потрапити Центр аналізу розвідувальної інформації НАТО у Великій Британії, Командування сил спеціальних операцій союзників у Брюсселі, а також португальське командування STRIKFORNATO, яке займається окремими морськими операціями. Зміни торкнуться і низку інших аналогічних структур.

Причини такого кроку офіційно не розкриваються, проте джерела зазначають, що він відповідає курсу адміністрації Трампа на перерозподіл ресурсів на користь західної півкулі. При цьому в НАТО заявляють, що зміни у складі американського персоналу є звичайною практикою, а військова присутність США в Європі залишається на високому рівні.

За інформацією Reuters, у порушених структурах зараз служать близько 400 американських військовослужбовців, і їхня кількість може скоротитися майже вдвічі. Найчастіше мова йде не про відкликання військових, а про відмову від заміщення вакантних посад.

The Washington Post уточнює, що Пентагон також планує скоротити участь США майже у 30 організаціях НАТО, включаючи центри передового досвіду та консультативні групи, зокрема з питань енергетичної та морської безпеки. При цьому американські чиновники наголошують, що ці зміни не пов'язані із заявами Трампа щодо Гренландії та обговорюються вже кілька місяців.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп анонсував проведення окремої зустрічі в Давосі по Гренландії. Це сталося після телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це йдеться у пості у соцмережі Truth Social.




Джерело: https://www.reuters.com/world/us-cut-roughly-200-nato-positions-sources-say-2026-01-20/
