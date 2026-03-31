Главная Новости Мир НАТО США против союзников: Рубио раскрыл, что будет с НАТО после войны в Иране
commentss НОВОСТИ Все новости

США против союзников: Рубио раскрыл, что будет с НАТО после войны в Иране

Вашингтон возмущен отказами в базах и помощи: Североатлантический союз рискует потерять доверие после войны с Ираном

31 марта 2026, 07:08
Кравцев Сергей

Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Вашингтон может кардинально пересмотреть свои отношения с НАТО после завершения войны с Ираном. Причиной стали разногласия между США и союзниками по поддержке военной операции, сообщает Bloomberg.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

По словам Рубио, ряд стран Альянса фактически дистанцировались от действий Соединенных Штатов, в частности, отказывая в доступе к стратегически важным военным базам. Это, по мнению Вашингтона, подрывает саму логику союзничества.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг резкой критике партнеров, назвав их "трусами", а сам Альянс — "бумажным тигром". Теперь эту риторику продолжил Рубио. Он подчеркнул, что США не могут оставаться в системе, где обязаны защищать Европу, но не получают поддержки в собственных военных операциях.

Особое недовольство в Вашингтоне вызвала позиция Испания, закрывшая свое воздушное пространство для американских самолетов, задействованных в операциях против Ирана. Это решение усложнило логистику и вызвало резкую реакцию у администрации США.

Кроме того, большинство членов НАТО отказались поддержать инициативы Трампа по возобновлению безопасного судоходства через Ормузский пролив, который Иран фактически заблокировал после начала конфликта. Это повлекло за собой стремительный рост мировых цен на нефть и газ.

В то же время Марко Рубио заверил, что по завершении операции стратегический маршрут будет разблокирован. По его словам, либо Иран согласится соблюдать международное право, либо международная коалиция с участием США обеспечит открытие пролива силовым путем.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже более 70 лет попыток унифицировать вооружение в армиях НАТО страны-члены продолжают требовать от производителей уникальных решений, замедляющих накопление запасов и существенно увеличивающих их стоимость. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на помощницу генсека НАТО по оборонной промышленности, инновациям и вооружениям Тарью Яаколу.




