США проти союзників: Рубіо розкрив, що буде із НАТО після війни в Ірані

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може кардинально переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни з Іраном. Причиною стали розбіжності між США та союзниками щодо підтримки військової операції, повідомляє Bloomberg.

За словами Рубіо, низка країн Альянсу фактично дистанціювалася від дій Сполучених Штатів, зокрема відмовляючи у доступі до стратегічно важливих військових баз. Це, на думку Вашингтона, підриває саму логіку союзництва.

Раніше президент США Дональд Трамп різко розкритикував партнерів, назвавши їх "боягузами", а сам Альянс — "паперовим тигром". Тепер цю риторику продовжив і Рубіо. Він наголосив, що США не можуть залишатися в системі, де зобов’язані захищати Європу, але натомість не отримують підтримки у власних військових операціях.

Особливе невдоволення у Вашингтоні викликала позиція Іспанія, яка закрила свій повітряний простір для американських літаків, задіяних в операціях проти Ірану. Це рішення ускладнило логістику та викликало різку реакцію в адміністрації США.

Крім того, більшість членів НАТО відмовилися підтримати ініціативи Трампа щодо відновлення безпечного судноплавства через Ормузька протока, яку Іран фактично заблокував після початку конфлікту. Це спричинило стрімке зростання світових цін на нафту та газ.

Водночас Марко Рубіо запевнив, що після завершення операції стратегічний маршрут буде розблокований. За його словами, або Іран погодиться дотримуватися міжнародного права, або міжнародна коаліція за участю США забезпечить відкриття протоки силовим шляхом.

