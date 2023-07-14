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США рассматривали возможность отзыва приглашения Украины в НАТО: что разозлило Вашингтон

Пост в соцсетях президента Владимира Зеленского, в котором он критиковал страны Запада за нерешительность, вызвал недовольство США

сегодня, 10:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Американская делегация на саммите НАТО в Вильнюсе на полном серьезе подымала вопрос об отзыве приглашения Украины стать членом Альянса. Причиной этому послужил пост в соцсетях президента Владимира Зеленского, в котором он критиковал страны Запада за нерешительность. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Washington Post".

США рассматривали возможность отзыва приглашения Украины в НАТО: что разозлило Вашингтон

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на источников, отмечает, что пост президента Украины вызвал недоумение среди ряда западных дипломатов. Поэтому было принято решение провести закрытые консультации, чтобы выработать, как должен ответить Альянс. Официальные лица США выступили с предложением "о пересмотре или закрытии" вопроса с приглашением Украины в НАТО.


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"Некоторые хотели убрать ссылку на "приглашение" или найти другое место для этого слова", — заявил один из неназванных дипломатов НАТО, принимавший участие в переговорах.

В итоге после дискуссий было принято решение не редактировать итоговый текст, потому как после редакции пришлось бы еще ждать какое-то время, пока не вышла бы новая редакция.

СМИ отмечает, больше всего настаивали на том, чтобы не редактировать текст после поста украинского президента президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры стран Центральной Европы и Балтии.

Напомним, в первый день саммита НАТО, президент Владимир Зеленский довольно эмоционально обратился к членам НАТО из-за их позиции в отношении нашей страны. Поскольку Киев получил сообщения, что союзники в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/07/13/zelensky-ukraine-nato-invitation/
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