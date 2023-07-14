Почему Украина на саммите НАТО получила максимум из возможного – в чем главный успех

Президенты воюющих стран прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе и гарантии безопасности, которые предоставляются Украине. Так, украинский лидер Владимир Зеленский акцентировал, что каждую договоренность теперь переводят в конкретные шаги, готовя почву для следующего саммита НАТО – в Вашингтоне. Он также сообщил, что кроме "Большой семерки" (G7 – неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США) к гарантиям безопасности для Украины присоединились Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности РФ. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать итоги саммита и евроатлантические перспективы Украины с экспертами.

Саммит НАТО. Фото: Getty Images

Страны Западной Европы и США в своих решениях принимали во внимание страхи эскалации или прямого конфликта с российской армией

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов уверен, что наша страна на саммите НАТО получила максимум из возможного.

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"Хотя, украинская дипломатия боролась за достижение сверхвозможного – получение официального приглашения к членству в НАТО. В итоге Украина услышала в официальных публичных выступлениях уверения в том, что в будущем таки присоединится к Альянсу, хотя в официальных документах были прописаны более мягкие формулировки – без обязательств по поводу членства. Шагом в сторону украинских интересов стала констатация того факта, что План действий членства (ПДЧ) для Украины будет не нужен, то есть процедура приема может пройти довольно быстро при наличии политического решения", – поясняет эксперт.

По его мнению, страны Западной Европы и США в своих решениях принимали во внимание страхи эскалации или прямого конфликта с российской армией. Поэтому отложенный пока вопрос членства Украины – это жест в сторону их внутренней оппозиции и скептической части общества. В то же время, акцентирует Игорь Попов, западный блок продемонстрировал свое единство, в том числе по украинскому вопросу, что весьма важно в условиях глобальной геополитической конкуренции.

Совместная декларация в поддержку Украины содержит все основные пункты для долгосрочной помощи нашей стране в области безопасности. Это поставки вооружения, финансовая помощь в проектах восстановления, предоставление разведданных, обучение украинских подразделений на западных полигонах. Вся эта система гарантий безопасности рассматривается как временная мера до получения членства в НАТО и была разработана группой международных экспертов под руководством Расмуссена и Ермака. Теперь это уже не предложения экспертов, а политическая декларация лидеров стран. На ее основе будут заключены двусторонние договоры с Украиной, которые будут содержать конкретные сроки, объемы и обязательства. Конечно, многие протоколы к этим договорам будут засекречены", – поясняет эксперт. "Запад также своими заявлениями опроверг возможные опасения об "усталости от украинской войны ".

В Российской Федерации, продолжает он, декларация о долгосрочной поддержке Украины вызвала резко негативную реакцию. Ведь в течение всей войны Кремль рассчитывал на истощение ресурсов и изменение позиции западных стран. Но саммит, акцентирует Игорь Попов, показал, что западный альянс не намерен проигрывать в Украине – и готов мобилизовать серьезную поддержку.

систем противоракетной обороны и дронов – всего того, что необходимо для ведения успешных боевых действий". "Требования России о нейтральном или внеблоковом статусе Украины навряд ли будут рассмотрены, – считает эксперт. – В глобальном плане НАТО также послало определенные сигналы Китаю и Ирану, связанные со сдерживанием этих стран. Что касается оперативных потребностей Украины, то в рамках саммита были проведены дополнительные консультации и объявлено о поставках в Украину дополнительного вооружения, в том числе дальнобойных ракет

В НАТО четко артикулировали позицию о будущем Украины в этом Альянсе

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких признался:

"Не скажу, что саммит НАТО превзошел мои ожидания, но однозначно он их полностью оправдал".

Во-первых, отмечает эксперт, четко артикулирована позиция НАТО о будущем Украины в этом Альянсе.

Также как отпали и бессмысленные, и опасные, по моему мнению, "гибридные варианты" вхождения Украины в НАТО чуть ли не частями, как предлагали Фукуяма и Киссенджер. Хорошо и то, что наше вступление в Альянс не привязали (по крайней мере, формально) к завершению войны. Это подвигло бы РФ к максимальному ее затягиванию любой ценой", – поясняет Валентин Гладких. "Если раньше будущее Украины в НАТО рассматривалось лишь как одна из возможных альтернатив, то отныне остальные варианты окончательно просто отпали

Во-вторых, продолжает он, четко отмечено, что Украина обретет членство в НАТО, минуя по меньшей мере ПДЧ, что потенциально может серьезно ускорить вступление в Альянс.

"Традиционные разговоры о необходимости проведения реформ – имеют скорее церемониально-назойливый характер, а не выдвигаются как реальное требование. Впрочем, это не значит, что реформы можно не проводить. Это означает лишь то, что без призывов к проведению реформ, при любых обстоятельствах не обошлось бы", – отмечает эксперт.

В-третьих (и это, по мнению Валентина Гладких, сейчас даже важнее двух предыдущих пунктов) – Украина получила гарантии безопасности от государств "Большой семерки", к которым, как теперь известно, присоединились на данный момент еще шесть государства.

"Это не только важный шаг в формировании будущей системы обеспечения безопасности нашей страны до обретения нами полноценного членства в НАТО, но и четкий сигнал РФ, что Украина будет иметь всё необходимое, чтобы эффективно противодействовать российской агрессии. Следует отметить, что Совместная Декларация государств "Большой семерки" о поддержке Украины концептуально согласна с идеями, зафиксированными еще год назад в так называемом "Киевском безопасностном договоре" (Kyiv Security Compact), который анонсировали как своеобразный пролог и дополнение к членству Украины в НАТО", – акцентирует политолог.

Важнейшим он также считает то, что Украина получила очередной мощный пакет военно-технической помощи.

которую Россия развязала против Украины. И победить в этой войне мы можем, прежде всего, оружием на поле битвы, – отмечает Валентин Гладких. – Конечно, найдутся те, кто будет убеждать, что можно было бы достичь большего. Впрочем, без какой-либо детализации – чего именно…". "Нельзя игнорировать тот факт, что решающим аргументом и, по сути, финальным аккордом нашего пути в НАТО должна быть победа в войне

Такие упреки, по мнению эксперта, выглядят забавно, особенно когда раздаются от тех, кто в свое время, находясь у власти, сделал и достиг значительно меньшего, (в частности, и в проведении реформ, требовавшихся для ускорения нашего продвижения в НАТО), компенсируя нехватку результатов пафосной риторикой о "евроатлантической интеграции".

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