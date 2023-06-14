США заблокировали продажу оружия для Венгрии из-за его позиции в отношении НАТО

Старший республиканец в Комитете по международным отношениям Сената США Джим Риш заблокировал продажу американской военной техники в Венгрию. Сумма соглашения между странами составила 735 млн. долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Washington Post.

Республиканец Джим Риш. Фото из открытых источников

Джим Риш объяснил свое решение тем, что Венгрия без причин блокирует вступление Швеции в НАТО, одобренное большинством стран военного альянса.

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"Уже некоторое время я прямо выражаю венгерскому правительству свою обеспокоенность по поводу его отказа ускорить голосование за вступление Швеции в НАТО", — говорит Джим Риш.

Республиканец рассказал в комментариях американскому изданию, что Венгрия должна одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, иначе ей не следует рассчитывать на системы HIMARS, боеприпасы и другое оборудование от США.

"Тот факт, что уже июнь, а этого до сих пор не сделано, заставил меня решить, что продажа новой американской военной техники в Венгрии будет приостановлена", — сказал старший республиканец в Комитете по международным отношениям Сената США.

Все большие поставки оружия США в другие страны должны пройти через одобрение в соответствующих комитетах, поэтому на этих этапах американское оружие может быть заблокировано.

В настоящее время две страны НАТО не одобрили вступление Швеции в военный альянс – Турция и Венгрия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия блокирует деньги для Украины, но выдает гранты для другой страны.

Также "Комментарии" писали о главе Минобороны Германии, который раскритиковал лидера Венгрии Виктора Орбана из-за блокирования финансовой помощи от ЕС для Украины.