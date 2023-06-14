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США заблокировали продажу оружия для Венгрии из-за его позиции в отношении НАТО

Соединенные Штаты решили не продавать оружие Венгрии. В военный пакет входили 24 системы HIMARS, боеприпасы и другое оборудование.

сегодня, 13:10
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Автор:

Slava Kot

Старший республиканец в Комитете по международным отношениям Сената США Джим Риш заблокировал продажу американской военной техники в Венгрию. Сумма соглашения между странами составила 735 млн. долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Washington Post.

США заблокировали продажу оружия для Венгрии из-за его позиции в отношении НАТО

Республиканец Джим Риш. Фото из открытых источников

Джим Риш объяснил свое решение тем, что Венгрия без причин блокирует вступление Швеции в НАТО, одобренное большинством стран военного альянса.


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"Уже некоторое время я прямо выражаю венгерскому правительству свою обеспокоенность по поводу его отказа ускорить голосование за вступление Швеции в НАТО", — говорит Джим Риш.

Республиканец рассказал в комментариях американскому изданию, что Венгрия должна одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, иначе ей не следует рассчитывать на системы HIMARS, боеприпасы и другое оборудование от США.

"Тот факт, что уже июнь, а этого до сих пор не сделано, заставил меня решить, что продажа новой американской военной техники в Венгрии будет приостановлена", — сказал старший республиканец в Комитете по международным отношениям Сената США.

Все большие поставки оружия США в другие страны должны пройти через одобрение в соответствующих комитетах, поэтому на этих этапах американское оружие может быть заблокировано.

В настоящее время две страны НАТО не одобрили вступление Швеции в военный альянс – Турция и Венгрия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия блокирует деньги для Украины, но выдает гранты для другой страны.

Также "Комментарии" писали о главе Минобороны Германии, который раскритиковал лидера Венгрии Виктора Орбана из-за блокирования финансовой помощи от ЕС для Украины.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/
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