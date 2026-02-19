logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО США жестко подставляют Украину перед саммитом НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

США жестко подставляют Украину перед саммитом НАТО

Белый дом настаивает на исключении Киева и ключевых союзников из Индо-Тихоокеанского региона из встречи в Анкаре

19 февраля 2026, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Соединенные Штаты выступили против участия Украины и четырех партнеров НАТО из Индо-Тихоокеанского региона в предстоящем саммите Альянса в Анкаре. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

США жестко подставляют Украину перед саммитом НАТО

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

По информации издания, Вашингтон оказывает давление на союзников, чтобы они не приглашали Киев, а также Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею на официальные заседания июльского саммита. При этом не исключается, что эти страны смогут принять участие в отдельных сопутствующих мероприятиях.

Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отметила, что отсутствие партнеров на ключевых встречах может свидетельствовать о намерении сосредоточить внимание исключительно на внутренних вопросах Альянса. В самой организации заявили, что окончательное решение об участии стран-партнеров будет объявлено позднее.

Кроме того, в этом году НАТО планирует отказаться от традиционного публичного форума, где обычно выступают мировые лидеры и оборонные эксперты. Вместо него пройдет Форум оборонной промышленности, ориентированный на вопросы производства вооружений и военного сотрудничества.

Официально такие изменения объясняются необходимостью сокращения расходов. Однако, по данным источников, это может быть частью более широкой политики США по пересмотру международных форматов и уменьшению участия партнеров в ключевых встречах. Этот шаг вызывает обеспокоенность среди союзников, поскольку может изменить баланс внутри Альянса и сигнализировать о новом подходе Вашингтона к взаимодействию с партнерами.

Читайте также на портале "Комментарии" — на побережье Балтийского моря в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн стартовали крупнейшие учения НАТО в 2026 году под названием Steadfast Dart 26. Особенностью маневров стало отсутствие прямого участия США, что рассматривается как проверка способности европейских союзников действовать самостоятельно. Об этом сообщает Bild.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/us-presses-nato-reset-cut-foreign-missions-allies-peacekeeping-iraq-kosovo/
Теги:

Новости

Все новости