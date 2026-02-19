США жестко подставляют Украину перед саммитом НАТО

Соединенные Штаты выступили против участия Украины и четырех партнеров НАТО из Индо-Тихоокеанского региона в предстоящем саммите Альянса в Анкаре. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

По информации издания, Вашингтон оказывает давление на союзников, чтобы они не приглашали Киев, а также Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею на официальные заседания июльского саммита. При этом не исключается, что эти страны смогут принять участие в отдельных сопутствующих мероприятиях.

Бывшая пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отметила, что отсутствие партнеров на ключевых встречах может свидетельствовать о намерении сосредоточить внимание исключительно на внутренних вопросах Альянса. В самой организации заявили, что окончательное решение об участии стран-партнеров будет объявлено позднее.

Кроме того, в этом году НАТО планирует отказаться от традиционного публичного форума, где обычно выступают мировые лидеры и оборонные эксперты. Вместо него пройдет Форум оборонной промышленности, ориентированный на вопросы производства вооружений и военного сотрудничества.

Официально такие изменения объясняются необходимостью сокращения расходов. Однако, по данным источников, это может быть частью более широкой политики США по пересмотру международных форматов и уменьшению участия партнеров в ключевых встречах. Этот шаг вызывает обеспокоенность среди союзников, поскольку может изменить баланс внутри Альянса и сигнализировать о новом подходе Вашингтона к взаимодействию с партнерами.

