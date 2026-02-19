США жорстко підставляють Україну перед самітом НАТО

Сполучені Штати виступили проти участі України та чотирьох партнерів НАТО з Індо-Тихоокеанського регіону у майбутньому саміті Альянсу в Анкарі. Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломатичні джерела.

Україна-НАТО. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, Вашингтон чинить тиск на союзників, щоб вони не запрошували Київ, а також Австралію, Нову Зеландію, Японію та Південну Корею на офіційні засідання липневого саміту. При цьому не виключається, що ці країни матимуть змогу взяти участь в окремих супутніх заходах.

Колишня прес-секретар НАТО Оана Лунгеску зауважила, що відсутність партнерів на ключових зустрічах може свідчити про намір зосередити увагу виключно на внутрішніх питаннях Альянсу. У самій організації заявили, що остаточне рішення щодо участі країн-партнерів буде оголошено пізніше.

Цього року НАТО планує відмовитися від традиційного публічного форуму, де зазвичай виступають світові лідери та оборонні експерти. Натомість пройде Форум оборонної промисловості, орієнтований на питання виробництва озброєнь та військового співробітництва.

Офіційно такі зміни пояснюються необхідністю скорочення видатків. Однак, за даними джерел, це може бути частиною ширшої політики США щодо перегляду міжнародних форматів та зменшення участі партнерів у ключових зустрічах. Цей крок викликає занепокоєння серед союзників, оскільки може змінити баланс усередині Альянсу та сигналізувати про новий підхід Вашингтона до взаємодії з партнерами.

