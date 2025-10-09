logo

BTC/USD

122203

ETH/USD

4357.56

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Стало известно, какой военный ответ готовит НАТО на провокации РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какой военный ответ готовит НАТО на провокации РФ

FT описало, как страны НАТО обсуждают возможность вооруженного ответа на провокации Путина в Европе

9 октября 2025, 10:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Внутри НАТО набирает популярности более решительный ответ на провокации российского диктатора Владимира Путина, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на четырех представителей НАТО.

Стало известно, какой военный ответ готовит НАТО на провокации РФ

Провокации РФ. Фото: из открытых источников

Чиновники, которые были проинформированы о переговорах, утверждают, что цель таких обсуждений – повышение для Москвы стоимости ее "гибридной войны" и определение четких контрмер после ряда нарушений воздушного пространства российскими дронами и самолетами.

Страны, граничащие с РФ, при поддержке Франции и Великобритании, инициировали обсуждения, которые с тех пор расширились до большей группы в альянсе.

"Предложения включают вооружение беспилотников наблюдения, используемых для сбора разведданных о военной деятельности России, и снижение требований к пилотам, которые патрулируют восточную границу, чтобы обезвреживать российские угрозы. Другой вариант — проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно в более отдаленных и не охраняемых частях границы", — отмечают в FT.

"Некоторые страны требуют от пилотов истребителей визуального подтверждения угрозы перед применением оружия, тогда как другие позволяют им открывать огонь на основе данных радаров или воспринятой опасности, исходя из направления или скорости движения вражеской цели", — объяснили в материале.

Эти представители отметили, что переговоры, которые начались в небольшой группе заинтересованных государств, теперь превратились в более широкую дискуссию, ведь столицы других стран-союзниц признают широкую угрозу, которую представляет кампания дестабилизации, проводимая Москвой.

Кроме того, некоторые столицы настаивают на более агрессивной позиции НАТО, отметил один из чиновников. В то же время другие союзники советуют придерживаться более консервативной реакции из-за рисков прямой конфронтации с такой ядерной державой, как Россия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин решил не ждать конца войны против Украины: какую еще войну начала РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/6803f78c-b852-424f-a4ee-5bf7c8ddfccb
Теги:

Новости

Все новости