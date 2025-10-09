Стало известно, какой военный ответ готовит НАТО на провокации РФ

Внутри НАТО набирает популярности более решительный ответ на провокации российского диктатора Владимира Путина, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на четырех представителей НАТО.

Провокации РФ. Фото: из открытых источников

Чиновники, которые были проинформированы о переговорах, утверждают, что цель таких обсуждений – повышение для Москвы стоимости ее "гибридной войны" и определение четких контрмер после ряда нарушений воздушного пространства российскими дронами и самолетами.

Страны, граничащие с РФ, при поддержке Франции и Великобритании, инициировали обсуждения, которые с тех пор расширились до большей группы в альянсе.

"Предложения включают вооружение беспилотников наблюдения, используемых для сбора разведданных о военной деятельности России, и снижение требований к пилотам, которые патрулируют восточную границу, чтобы обезвреживать российские угрозы. Другой вариант — проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно в более отдаленных и не охраняемых частях границы", — отмечают в FT.

"Некоторые страны требуют от пилотов истребителей визуального подтверждения угрозы перед применением оружия, тогда как другие позволяют им открывать огонь на основе данных радаров или воспринятой опасности, исходя из направления или скорости движения вражеской цели", — объяснили в материале.

Эти представители отметили, что переговоры, которые начались в небольшой группе заинтересованных государств, теперь превратились в более широкую дискуссию, ведь столицы других стран-союзниц признают широкую угрозу, которую представляет кампания дестабилизации, проводимая Москвой.

Кроме того, некоторые столицы настаивают на более агрессивной позиции НАТО, отметил один из чиновников. В то же время другие союзники советуют придерживаться более консервативной реакции из-за рисков прямой конфронтации с такой ядерной державой, как Россия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин решил не ждать конца войны против Украины: какую еще войну начала РФ.



