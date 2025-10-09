Стало известно, какой военный ответ готовит НАТО на провокации РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Внутри НАТО набирает популярности более решительный ответ на провокации российского диктатора Владимира Путина, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на четырех представителей НАТО.
Провокации РФ. Фото: из открытых источников
Чиновники, которые были проинформированы о переговорах, утверждают, что цель таких обсуждений – повышение для Москвы стоимости ее "гибридной войны" и определение четких контрмер после ряда нарушений воздушного пространства российскими дронами и самолетами.
Страны, граничащие с РФ, при поддержке Франции и Великобритании, инициировали обсуждения, которые с тех пор расширились до большей группы в альянсе.
Эти представители отметили, что переговоры, которые начались в небольшой группе заинтересованных государств, теперь превратились в более широкую дискуссию, ведь столицы других стран-союзниц признают широкую угрозу, которую представляет кампания дестабилизации, проводимая Москвой.
Кроме того, некоторые столицы настаивают на более агрессивной позиции НАТО, отметил один из чиновников. В то же время другие союзники советуют придерживаться более консервативной реакции из-за рисков прямой конфронтации с такой ядерной державой, как Россия.
Читайте также на портале "Комментарии" — Путин решил не ждать конца войны против Украины: какую еще войну начала РФ.