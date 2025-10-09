Стало відомо, яку військову відповідь готує НАТО на провокації РФ

Всередині НАТО набирає популярності більш рішучу відповідь на провокації російського диктатора Володимира Путіна, а саме розгортання озброєних безпілотників уздовж кордону з РФ та ослаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь російськими літаками. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Financial Times, посилаючись на чотирьох представників НАТО.

Чиновники, які були проінформовані про переговори, стверджують, що мета таких обговорень – підвищення для Москви вартості її "гібридної війни" та визначення чітких контрзаходів після низки порушень повітряного простору російськими дронами та літаками.

Країни, що межують із РФ, за підтримки Франції та Великобританії, ініціювали обговорення, які відтоді розширилися до більшої групи в альянсі.

"Пропозиції включають озброєння безпілотників спостереження, що використовуються для збору розвідданих про військову діяльність Росії, та зниження вимог до пілотів, які патрулюють східний кордон, щоб знешкоджувати російські загрози. Інший варіант — проведення військових навчань НАТО на кордоні з Росією, особливо в більш віддалених і не охоронюваних частинах кордону", — додають у FT.

"Деякі країни вимагають від пілотів винищувачів візуального підтвердження загрози перед застосуванням зброї, тоді як інші дозволяють їм відкривати вогонь на основі даних радарів чи сприйнятої небезпеки, виходячи з напряму чи швидкості руху ворожої мети", — пояснили у матеріалі.

Ці представники зазначили, що переговори, які розпочалися у невеликій групі зацікавлених держав, тепер перетворилися на ширшу дискусію, адже столиці інших країн-союзниць визнають широку загрозу, яку становить кампанія дестабілізації, яку проводить Москва.

Крім того, деякі столиці наполягають на більш агресивній позиції НАТО, зазначив один із чиновників. У той же час інші союзники радять дотримуватися більш консервативної реакції через ризики прямої конфронтації з такою ядерною державою, як Росія.

