Стало известно, кого Байден считает лучшим кандидатом на пост генсека НАТО

Президент США Джо Байден считает, что назначение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен следующим генеральным секретарем НАТО было правильным решением. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

По информации издания, после того, как Белый дом отказал министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, президент Еврокомиссии была избрана кандидатом США на пост генсека НАТО.

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Сообщается, что 4 июля союзники по НАТО договорились о продлении на один год – до осени 2024 года – полномочий Йенса Столтенберга, занимающего пост генерального секретаря Альянса с октября 2014 года.

Отмечается, что лидеры НАТО надеялись достичь соглашения по преемнику Столтенберга на следующей неделе на ежегодном саммите в Вильнюсе, но не смогли договориться о кандидате.

Источник The Telegraph в НАТО сообщил, что президент США пытался убедить фон дер Ляйен, которая ранее возглавляла Министерство обороны Германии, стать преемником Столтенберга на фоне опасений, что подходящий кандидат не появится в течение следующих 12 месяцев.

Байден и фон дер Ляйен установили "прочную связь" за последние годы, способствуя тесным трансатлантическим связям по Китаю, Украине и климату, сообщил изданию второй источник.

"Говорят, что теперь она (президент Еврокомиссии – ред.) полагается на Вашингтон в получении разведывательных данных, отказываясь от информации, которую ей передают европейские агентства, неправильно оценившие вторжение России в Украину", – пишет газета.

Во время частных разговоров фон дер Ляйен, сообщает издание, сказала Байдену, что не сможет занять какой-либо пост в НАТО, по крайней мере, до следующего года.

В то же время, отмечает газета, стратеги Белого дома видят возможность "перехватить ее" после выборов в Европарламент, которые пройдут в следующем году.

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