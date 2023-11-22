Стало известно, кто лидирует в гонке на пост генсека НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал лидером на пост генерального секретаря НАТО. Он оставляет позади других кандидатов, в частности, представителей балтийских стран. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

НАТО. Фото из открытых источников

В материале говорится, что 56-летний Рютте среди партнеров НАТО рассматривается как вероятный преемник Йенса Столтенберга. Рютте после 13 лет на должности премьер-министра Нидерландов собирается уйти из политики. Это произойдет, когда будет сформировано новое правительство.

По информации "Bloomberg", США и Нидерланды обсуждали шансы Рютте возглавить НАТО. Но сам премьер не участвовал в этих обсуждениях. В офисе Рютте пока не комментируют эту ситуацию.

По словам источников издания, ранее к Рютте дважды обращались с просьбами возглавить НАТО, но он не решался согласиться. Теперь же нидерландец столкнулся с конкуренцией, в частности, со стороны балтийских коллег. Речь идет о премьере Эстонии Кае Каллас и министре иностранных дел Латвии, бывшем премьер-министре Кришьянисе Кариньше. Bloomberg отмечает, что и Каллас, и Кариньша могут остаться за бортом из-за якобы слишком агрессивной риторики в отношении Москвы.

Издание отмечает, что Столтенберг намерен уйти в отставку во время 75-летия альянса, которое будет отмечаться на саммите лидеров в Вашингтоне следующим летом. В идеале преемника хотят объявить за несколько месяцев до выборов в Европейском союзе.

Официальная поддержка США укрепит позицию Рютте. Нидерландский премьер также может быть лучше подготовлен к сотрудничеству с Дональдом Трампом, если тот выиграет выборы в США в следующем году. Считается, что у Рютте были неплохие связи с бывшим президентом.

Также считается, что Рютте, вероятно, может рассчитывать на поддержку таких стран, как Венгрия и Турция, где он поддерживал хорошие отношения при личных встречах.

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