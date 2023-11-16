Вступление Швеции в НАТО снова откладывается: что произошло

Парламент Венгрии пока не готов ратифицировать заявку Швеции на вступлении в НАТО. Этот вопрос отсутствует в повестке дня предстоящей парламентской сессии, несмотря на ожидания и предыдущие заверения Будапешта, что вопрос точно будет решен. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euractiv".

Швеция. Фото: из открытых источников

В материале говорится, прошло полтора года с тех пор, как Швеция решила подать заявку на членство в НАТО. Несмотря на обещание Будапешта, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции, это кажется неизбежным, поскольку Турция, которая ранее выставляла больше всего претензий Швеции, приблизилась к одобрению.

Парламентский комитет по иностранным делам Турции должен поддержать этот вопрос 16 ноября. После этого шага турецкий парламент оперативно проголосуют за ратификацию.

Сообщается, о том, что Турция полностью одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО должен лично объявить президент Реджеп Тайип Эрдоган, у которого на 17 ноября запланированы переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Также издание "Комментарии" сообщало – бывшие топ-лица НАТО сделали неоднозначные заявления касательно территориальной целостности Украины. Генсек НАТО 2009-2014 годов Андерс Расмуссен призвал Альянс принять нашу страну в блок, несмотря на оккупированные территории. Корейский сценарий завершения войны с РФ (фактически раздел Украины) предлагает экс-командующий НАТО войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис. В РФ уже аплодируют таким предложениям, видя в них стимул для продолжения агрессии. В Офисе президента Украины как раз об этом и предупреждают – мол, сами подобные разговоры явно провоцирует РФ на дальнейшую эскалацию. И всё же такие разговоры ведутся. И сейчас – достаточно громко, как и разговоры о необходимости скорейших переговоров. Почему темы актуализировались? Как на это следует реагировать? К чему это может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



