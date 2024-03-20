Стало известно, сможет ли Запад выиграть войну на истощение с Россией

По словам Алекса Вершинина, если Запад допускает возможность того, что между ним и Россией может произойти конфликт, то должен понимать, что он будет предусматривать борьбу на истощение, как ту, что сейчас происходит в Украине.

Военные НАТО

При этом эксперт добавил, что войны на истощение в отличие от войн маневра ориентированы на силу, а не на завоевание местности. Если сосредоточиться на маневрах и тратить для этого все ресурсы, то война будет проиграна.

Вершинин добавил, что Запад не готов вести с Россией именно войну на истощение, потому что всегда предпочитал короткие войны между профессиональными армиями, в которых победитель может получить все. При этом, добавил эксперт, на Западе считают, что войны на истощение необходимо избегать.

Кроме того, Вершинин считает, что в ведении войны на истощение важно не качество, а количество. По его словам, например, НАТО очень долго и очень тщательно готовит своих военных. В случае больших потерь страны Североатлантического альянса не смогут быстро их заменить.

В то же время, отмечает эксперт, у Советского Союза была другая модель, которую унаследовала и Россия, а именно: тотальный призыв юношей в ряды вооруженных сил на срочную службу. За это время они получают базовые навыки и становятся полуготовым кадровым резервом в случае войны. Такая модель, добавил Вершинин, более адаптирована к ведению широкомасштабных войн.

При этом аналитик считает, что более оптимальной системой является смесь НАТОвской системы и системы бывшего Советского Союза. Она состоит в том, что страны содержат профессиональные армии среднего размера, однако имеют большую массу призывников, которые станут доступны в случае необходимости проведения мобилизации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению президента Польши Анджея Дуды , Россия может напасть на страны НАТО уже в 2026 году.



