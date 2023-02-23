Столтенберг назвал дату возможного вступления двух стран в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что ожидает вступления Швеции и Финляндии в военный альянс летом этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

После российского вторжения в Украину скандинавские страны, не являющиеся членами НАТО, начали активное сотрудничество, чтобы вступить в военный альянс. Из 30 членов НАТО только две страны не одобрили вступление Финляндии и Швеции – Венгрия и Турция. Венгерское правительство призвано 1 марта объявить о своем согласовании на вступление скандинавских стран в НАТО.

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Генсек НАТО встретился с Реджепом Эрдоганом и заявил, что произошли значительные изменения в позиции Турции.

"Я вижу прогресс. Моя цель состоит в том, чтобы и Финляндия, и Швеция стали полноправными членами до саммита НАТО, который должен состояться в Литве 11-12 июля", — сообщает генсек НАТО издания Reuters .

Проблемы вступления в НАТО возникли в Швеции. В январе ультраправые шведы сожгли Коран у турецкого посольства в Стокгольме. Такие действия вызвали резкую негативную реакцию Эрдогана, прекратившего переговоры со Швецией о ее вступлении в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на выступление президента России Владимира Путина, назвавшего Запад главной угрозой для существования Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о том, что Йенс Столтенберг собирается уйти с должности генсека НАТО. Европейские чиновники назвали наиболее вероятных кандидатур на должность нового руководителя военного альянса.