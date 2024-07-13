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Столтенберг назвал новую причину, почему НАТО не позволит Путину победить в Украине

Альянс "глубоко озабочен" возможностью поддержки Россией ракетной и ядерной программ Северной Кореи в обмен на получение боеприпасов и другого оружия от Пхеньяна

сегодня, 16:15
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Кравцев Сергей
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянса очень тревожно относится к тому, что сотрудничество РФ и КНДР углубляется. У стран НАТО "нет сомнений", что КНДР оказывает "значительную военную поддержку" России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Kyodo News.

Столтенберг назвал новую причину, почему НАТО не позволит Путину победить в Украине

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о роли Северной Кореи в войне в Украине, Столтенберг сказал, что "нет сомнений", что КНДР оказывает "значительную военную поддержку" России.

Отказываясь обнародовать конфиденциальные разведданные, он сказал, что "совершенно ясно", что 32 члена Альянса "глубоко озабочены" возможностью поддержки Россией ракетной и ядерной программ Северной Кореи в обмен на получение боеприпасов и другого оружия от Пхеньяна.

Цитируя часто употребляемую фразу премьера Японии Фумио Кисиды о том, что "происходящее в Украине сегодня завтра может произойти в Азии", он сказал: "В интересах всех нас не допустить победы Путина в Украине".

Йенс Столтенберг подчеркнул, что партнерство с Японией стало еще важнее, особенно учитывая то, что такая взаимосвязь "была обнажена" войной в Украине, "где Китай, Северная Корея, Иран позволяют жестокую захватническую войну России".

Читайте также на портале "Комментарии" — Северная Корея назвала декларацию саммита НАТО, в которой осуждается передача страной оружия России, "незаконным документом" и заявила о "готовности усилить решительное стратегическое противодействие США и Альянсу". Об этом сообщило северокорейское информагентство KCNA со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД КНДР.

В МИД КНДР заявили, что эта декларация доказывает, что "США и НАТО представляют серьезную угрозу глобальному миру и безопасности". Поэтому в ведомстве страны решительно осудили и отвергли "незаконный документ, который нарушает законные права независимых суверенных государств".




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