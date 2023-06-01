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Столтенберг отреагировал на атаки дронов в России

Генсек НАТО подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии

сегодня, 10:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на атаки дронов в России. Он не стал подтверждать, что именно Украина стоит за таким беспилотников на столицу России, но уточнил, что Киев имеет право защищаться, используя для этого все доступные методы. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление Столтенберга перед встречей глав МИД стран НАТО в Осло.

Столтенберг отреагировал на атаки дронов в России

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Сейчас мы имеем точно такую же позицию, как и в начале войны, а именно то, что Украина имеет право защищаться", — отметил Йенс Столтенберг.


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Генсек НАТО подчеркнул, что война, развязанная российским президентом Владимиром Путиным, является явным нарушением международного права. Украина же в свою очередь обороняется, это право закреплено в Уставе ООН.

"Нет сомнений, что это военная агрессия президента Путина и Москвы против мирных украинцев", — подчеркнул Столтенберг.

Читайте также на портале "Комментарии" — прошло уже больше суток с массированной атаки дронов на Москву, которая заставила россиян понервничать. Появилась реакция Кремля, традиционно бравурная – от Минобороны РФ. В свою очередь, Офис президента Украины откровенно троллит страну-агрессора, в Вашингтоне касательно этой атаки высказались довольно сдержанно, а в Лондоне завили, что Украина имеет право на подобные действия. О чем говорит реакция сторон? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – призывы к смене Путина: британская разведка рассказала, почему российскому диктатору уже есть, чего переживать.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EaaUnnp7NZc
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