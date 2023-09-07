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Столтенберг отреагировал на атаку российских дронов по территории НАТО

Российские беспилотники были найдены на территории Румынии. Генсек НАТО назвал, могла ли это быть преднамеренная атака РФ.

сегодня, 11:40
Автор:
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Slava Kot
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что в настоящее время в альянсе нет доказательств, что российские дроны намеренно совершили атаку по территории Североатлантического альянса. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Столтенберг отреагировал на атаку российских дронов по территории НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Столтенберг выступил в парламенте Европейского Союза и прокомментировал ситуацию с обломками российских беспилотников, найденных на территории Румынии вблизи украинской границы.


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"У нас нет никакой информации, которая указывала бы на умышленную атаку со стороны России, и мы ожидаем результатов текущего расследования", — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, что в начале сентября Украина заявила, что российские беспилотники упали на территории Румынии. Европейская страна несколько дней отрицала этот инцидент. Однако 6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что были найдены обломки российских БПЛА вблизи украинской границы. Таким образом, Россия нарушила границы страны-члена НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу украинского контрнаступления. Столтенберг указал, что, несмотря на сложные и тяжелые бои, украинские силы постепенно завоевывают новые позиции в контрнаступлении.

Также "Комментарии" писали об украинском военном обозревателе Олеге Жданове, который рассказал, откуда могут наступать россияне. Полковник запаса ВСУ считает, что у российских сил осталось только одно место. Жданов подчеркивает, что россияне обладают незначительными силами на Херсонщине и уменьшают свое присутствие на других направлениях.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/sep/07/russia-ukraine-war-live-updates-russian-military-headquarters-blast-rostov-drone
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