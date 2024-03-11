Столтенберг отреагировал на призыв Папы Римского поднять Украине белый флаг

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Кравцев Сергей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг призыв Папы Римского к Украине "поднять белый флаг" и начать переговоры с РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NTV".
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
При этом Столтенберг призвал всех союзников продолжать оказывать Киеву военную поддержку.
Накануне издание Reuters опубликовало изложение фрагмента интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI. В интервью понтифик, отвечая на вопрос, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, поддержал такую позицию.
Стоит отметить, что, не обращаясь прямо к понтифику президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал его инициативу. Глава украинского государства напомнил, что российские убийцы не идут дальше Европой только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом.
Читайте также на портале "Комментарии" — мы переживаем новую волну разговоров о необходимости срочных переговоров между Украиной и Россией. Вслед за активизацией миротворческих порывов Китая, а также очередного предложения Турцией себя как площадки для мирного саммита, взял слово Папа Римский Франциск. И фактически открыто предложил Украине капитулировать, "пока ситуация не ухудшилась". Что значит череда подобных заявлений и дипломатических потуг? Как на это следует реагировать Украине и ее реальным союзникам, понимающим, к чему могут привести подобные переговоры на условиях РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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Ігор
сегодня, 14:53
Власники цього юдейського конфлікту шахраї. Вони чудово знають що жодна сторона не може просто взяти і закінчити цей обрізаний конфлікт. Юдейці все зробили для того щоб цей конфлікт був на повне розграбування знищенням. Тобто звичайне мародерство до повного знищення. Тому зібрати війська з України буде означати палестинський геноцид на звільнених територіях і подальша ескалація вже на території іншої сторони до повного розграбування.