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Столтенберг отреагировал на призыв Папы Римского поднять Украине белый флаг

Столтенберг ответил на призыв Папы Римского, заявив, что капитуляция не имеет никакого отношения к миру

сегодня, 14:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг призыв Папы Римского к Украине "поднять белый флаг" и начать переговоры с РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NTV".

Столтенберг отреагировал на призыв Папы Римского поднять Украине белый флаг

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Капитуляция – это не мир. Президент (Ред. — России) Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности", — заявил генсек НАТО.

При этом Столтенберг призвал всех союзников продолжать оказывать Киеву военную поддержку.

Накануне издание Reuters опубликовало изложение фрагмента интервью Папы Римского для швейцарского телеканала RSI. В интервью понтифик, отвечая на вопрос, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, поддержал такую позицию.

Стоит отметить, что, не обращаясь прямо к понтифику президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал его инициативу. Глава украинского государства напомнил, что российские убийцы не идут дальше Европой только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом.

Читайте также на портале "Комментарии" — мы переживаем новую волну разговоров о необходимости срочных переговоров между Украиной и Россией. Вслед за активизацией миротворческих порывов Китая, а также очередного предложения Турцией себя как площадки для мирного саммита, взял слово Папа Римский Франциск. И фактически открыто предложил Украине капитулировать, "пока ситуация не ухудшилась". Что значит череда подобных заявлений и дипломатических потуг? Как на это следует реагировать Украине и ее реальным союзникам, понимающим, к чему могут привести подобные переговоры на условиях РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.n-tv.de/ticker/Nato-Generalsekretaer-Stoltenberg-gegen-Kapitulation-der-Ukraine-article24796519.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:53

Власники цього юдейського конфлікту шахраї. Вони чудово знають що жодна сторона не може просто взяти і закінчити цей обрізаний конфлікт. Юдейці все зробили для того щоб цей конфлікт був на повне розграбування знищенням. Тобто звичайне мародерство до повного знищення. Тому зібрати війська з України буде означати палестинський геноцид на звільнених територіях і подальша ескалація вже на території іншої сторони до повного розграбування.


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