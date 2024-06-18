Столтенберг пригрозил Китаю из-за его позиции относительно войны в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Китай стал одним из главных технологических поставщиков России после ее вторжения в Украину. По словам главы НАТО, из-за таких действий КНР Пекин может получить серьезные последствия.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

17 июня Йенс Столтенберг выступил в Центре Вильсона в Вашингтоне, где отметил, что за последние два года Россия импортировала из Китая 90% микроэлектроники. Кроме того, КНР помогает РФ в усовершенствовании российских спутников, которые Москва может использовать для войны в Украине.

"Пекин не может иметь и то, и другое. В какой-то момент – если Китай не изменит курс – союзники должны заставить его заплатить. Должны быть последствия", — пригрозил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Пекин пытается поддерживать связь с Западом, однако помогает России вести войну против Украины.

"Угрозы – не региональные. Китай разжигает самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, и в то же время он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом", — заявил Столтенберг.

Кроме проблем с поддержкой России, Столтенберг отметил, что НАТО также видит угрозы Китаю и РФ в Индо-Тихоокеанском регионе и Арктике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг заявил о необходимости увеличить количество ядерного оружия в Европе как ответ на агрессивные действия РФ. В России сразу отреагировали на слова генсека НАТО.

Также "Комментарии" писали о заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который указал на неотложную задачу альянса. По его словам, основным вопросом НАТО должна стать поддержка и помощь Украине в войне против России.







