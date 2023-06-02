Столтенберг призывает страны НАТО увеличить расходы на оборону: в чем причина

Североатлантический альянс призывает страны-члены тратить не менее 2% от ВВП на оборону. Союзники по НАТО должны утвердить больше контрактов с оборонными предприятиями, чтобы нарастить объёмы производства, ведь их запасы боеприпасов истощаются. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью "Bloomberg".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Нам нужно действительно подписывать контракты, потому что тогда промышленность готова инвестировать и наращивать производство", — заявил Столтенберг.

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Генсек добавил, что НАТО пригласил представителей оборонной промышленности присоединиться к встрече глав Минобороны в Брюсселе позже этого месяца для содействия контактам.

Йенс Столтенберг также высказал надежду, что теме увеличения объёмов производства боеприпасов будет отведено большое значение во время ближайшего саммита в Вильнюсе в июле.

Альянс также одобрил новые рекомендации по боевым боеприпасам, включая 155-мм артиллерийские снаряды, чтобы обеспечить страны большими запасами как для усиления поддержки Украины, так и для закрытия других оборонных вопросов.

"На данный момент союзники исчерпали запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину — это нестабильный путь, поэтому нам нужно наращивать производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели", — сказал Столтенберг.

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