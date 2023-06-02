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Столтенберг призывает страны НАТО увеличить расходы на оборону: в чем причина

Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент союзники исчерпали запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину

сегодня, 10:27
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Автор:

Кравцев Сергей

Североатлантический альянс призывает страны-члены тратить не менее 2% от ВВП на оборону. Союзники по НАТО должны утвердить больше контрактов с оборонными предприятиями, чтобы нарастить объёмы производства, ведь их запасы боеприпасов истощаются. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью "Bloomberg".

Столтенберг призывает страны НАТО увеличить расходы на оборону: в чем причина

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Нам нужно действительно подписывать контракты, потому что тогда промышленность готова инвестировать и наращивать производство", — заявил Столтенберг.


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Генсек добавил, что НАТО пригласил представителей оборонной промышленности присоединиться к встрече глав Минобороны в Брюсселе позже этого месяца для содействия контактам.

Йенс Столтенберг также высказал надежду, что теме увеличения объёмов производства боеприпасов будет отведено большое значение во время ближайшего саммита в Вильнюсе в июле.

Альянс также одобрил новые рекомендации по боевым боеприпасам, включая 155-мм артиллерийские снаряды, чтобы обеспечить страны большими запасами как для усиления поддержки Украины, так и для закрытия других оборонных вопросов.

"На данный момент союзники исчерпали запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину — это нестабильный путь, поэтому нам нужно наращивать производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели", — сказал Столтенберг.

Читайте также на портале "Комментарии" — госсекретарь США Энтони Блинкен не сомневается, что Швеция в скором времени может стать частью НАТО. Заявление сделано на фоне недавнего телефонного разговора президента США Джо Байдена с переизбранным президентом Турции – Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предположительно, обсуждалась возможность продажи Анкаре новых американских истребителей в обмен на отказ той от блокирования шведского продвижения в НАТО. В то же время евроатлантические перспективы Украины остаются туманными, хоть есть определенные ожидания от саммита Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Чего ожидать от НАТО в обозримом будущем – как Швеции, так и Украине, а также – России, которая открыто называет Альянс своим врагом и даже якобы именно с ним воюет на территории нашей страны.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-02/nato-chief-urges-allies-to-sign-defense-deals-to-boost-output
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