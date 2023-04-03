Столтенберг прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в военный альянс

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Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на пресс-конференции, в ходе которой он рассказал о позиции НАТО относительно заявки о вступлении Украины в военный альянс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
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Столтенберг накануне 74-летия со дня создания НАТО провел пресс-конференцию, на которой также и упомянул об Украине.
Генсек НАТО продолжил речь и добавил, что главная задача альянса состоит в обеспечении для Украины военной, летальной, нелетальной и экономической поддержки. По словам Столтенберга, НАТО должна продолжать развивать отношения с Украиной и расширять работу над долгосрочными реформами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция критически отреагировала на шантаж Венгрии о вступлении в НАТО. Венгерские политики выставили несколько условий, на которые должна была согласиться скандинавская страна, чтобы ее вступление одобрили в Будапеште.
Также "Комментарии" писали, что 4 апреля НАТО объявит о присоединении к военному альянсу новой страны . Таким образом, скандинавская страна станет 31 страной-участницей военного союза.
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