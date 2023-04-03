Столтенберг прокомментировал позицию НАТО по вступлению Украины в военный альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на пресс-конференции, в ходе которой он рассказал о позиции НАТО относительно заявки о вступлении Украины в военный альянс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

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Столтенберг накануне 74-летия со дня создания НАТО провел пресс-конференцию, на которой также и упомянул об Украине.

"Позиция НАТО по заявке Украины остается неизменной и состоит в том, что Украина станет членом альянса", — сообщает слова Столтенберга издания The Guardian .

Генсек НАТО продолжил речь и добавил, что главная задача альянса состоит в обеспечении для Украины военной, летальной, нелетальной и экономической поддержки. По словам Столтенберга, НАТО должна продолжать развивать отношения с Украиной и расширять работу над долгосрочными реформами.

"Чрезвычайно важно продолжать демонстрировать, что дверь НАТО остается открытой, как мы это сделаем завтра, когда Финляндия станет полноправным членом. Как мы это делаем, когда завершаем процесс вступления Швеции, надеюсь, в ближайшее время", — говорит Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швеция критически отреагировала на шантаж Венгрии о вступлении в НАТО. Венгерские политики выставили несколько условий, на которые должна была согласиться скандинавская страна, чтобы ее вступление одобрили в Будапеште.

Также "Комментарии" писали, что 4 апреля НАТО объявит о присоединении к военному альянсу новой страны . Таким образом, скандинавская страна станет 31 страной-участницей военного союза.



