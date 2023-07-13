Столтенберг рассказал, кто защитит Литву, Латвию, Эстонию и Польшу в случае нападения РФ

После начала полномасштабной войны в Украине в НАТО вполне серьезно относятся к возможному нападению российских войск на страны восточной Европы. Именно поэтому союзники уже разработали планы, в случае нападения российских войск на страны Альянса. План действий вышел довольно объёмный – всего 4400 страниц. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BILD".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что данный план есть "самым большим оборонным планом после окончания Холодной войны". В Европе будет увеличена численность сил повышенной боевой готовности до 300 тысяч солдат и офицеров.

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Уже также известно, какие войска будут защищать страны восточной Европы, в случае вторжения россиян. В плане говорится, что немецкие военные будут отбивать атаки на Литву, канадские дадут отпор россиянам в Латвии, британцы подставят плечо Эстонии, американские военные не позволят россиянам захватить Польшу.

Столтенберг сообщил, что сейчас идут консультации относительно создания второго штаба сухопутных сил НАТО в Висбадене. Первый штаб находится в Измире, Турция. А вот самым главным логистическим узлом будет Германия.

Изучив тактику россиян в Украине, позаботились союзники и о безопасности важных трубопроводов и других коммуникаций, где потенциально россияне могут утроить диверсии.

Читайте также на портале "Комментарии" — итоги саммита НАТО, который 11-12 июля проходил в Вильнюсе, еще долго будут оставаться одной из топ-тем. Украинская сторона, не получив приглашения в Альянс с четко обозначенными терминами, ищет позитив в гарантиях безопасности от стран "Большой семерки" (G7). Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что вильнюсский саммит Альянса продемонстрировал, насколько российское полномасштабное вторжение в Украину отвергло цели, ради которых, как утверждает Кремль, он начал войну (не допустить расширения НАТО). По мнению CNN, американский президент Джо Байден сумел напомнить американцам, почему Вашингтон вынужден и дальше тратить миллиарды долларов на поддержку Украины. Своими оценками саммита, который, к сожалению, не сумел стать историческим, продолжают делиться с изданием "Комментарии" эксперты.



