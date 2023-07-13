О чем говорят решения саммита НАТО: что Украине нужно было требовать от союзников

Итоги саммита НАТО, который 11-12 июля проходил в Вильнюсе, еще долго будут оставаться одной из топ-тем. Украинская сторона, не получив приглашения в Альянс с четко обозначенными терминами, ищет позитив в гарантиях безопасности от стран "Большой семерки" (G7). Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что вильнюсский саммит Альянса продемонстрировал, насколько российское полномасштабное вторжение в Украину отвергло цели, ради которых, как утверждает Кремль, он начал войну (не допустить расширения НАТО). По мнению CNN, американский президент Джо Байден сумел напомнить американцам, почему Вашингтон вынужден и дальше тратить миллиарды долларов на поддержку Украины. Своими оценками саммита, который, к сожалению, не сумел стать историческим, продолжают делиться с изданием "Комментарии" эксперты.

Саммит НАТО. Фото: Getty Images

Требование немедленного вступления Украины в НАТО объективно завышено

Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний размышляет следующим образом:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Очередной саммит НАТО, безусловно, был успешен для Украины. Страны Североатлантического союза являются нашими союзниками, которые поставляют нам вооружение и оказывают финансовую помощь. Об очередных пакетах помощи говорилось и на последнем саммите. Тем не менее, у значительной части общества проявилось разочарование, включая некоторые оскорбительные и неадекватные заявления от небезызвестных лиц в адрес нашего союзника. Следовательно, следует рассматривать не только непосредственные последствия саммита, но и то, с какой целью раскручивали медийную компанию, что Украину чуть ли не примут в НАТО или в ближайшее время, или прямо сейчас".

Эксперт напоминает, что согласно учредительным документам НАТО, нападение на страну-участника блока трактуется как нападение на весь блок и приводит к вступлению всех участников Альянса в войну.

"Требовать, чтобы такие страны, как Португалия или Словения (а они – члены НАТО) на этом этапе объявили войну фашистской россии было несколько наивно с самого начала, – уверен Александр Доний. – Стоит напомнить, что у Европы есть опыт соблюдения военных соглашений и вступления в войну в знак поддержки государства, подвергшегося агрессии. В 1939 г. не Германия первой напала на Францию и Великобританию, а именно Франция и Великобритания объявили войну нацистской Германии за ее агрессию против Польши. Вскоре пол Франции было оккупировано – и она подписала унизительную капитуляцию. Историческая память – один из источников беспокойства европейских стран".

Требование немедленного вступления Украины в НАТО объективно завышено, подчеркивает эксперт. Вполне возможно, отмечает он, что часть тех, кто упорно раскручивал заранее невыполненное требование, могли быть заинтересованы в распространении эффекта разочарования в украинском обществе.

а у Украины нет собственных аналогичных военных средств (ядерного оружия). У стран-членов НАТО есть". "Что же должна была потребовать Украина перед саммитом НАТО? Украина справедливо требует все больше вооружения, и сейчас одним из главных требований является поставка авиации, в том числе самолетов F-16. Как показала практика, поддержка стран НАТО не статична. От минимальной и недостаточной в начале полномасштабного вторжения РФ, она постепенно увеличивалась, как в объемах, так и в номенклатуре. Но требования увеличения поставок и так есть. А вот чего не было и до сих пор нет – это четкого требования военного ответа НАТО по фашистской россии в случае применения последней ядерного оружия, – объясняет Александр Доний. – Опасность такой атаки есть,

По мнению эксперта, нужно не требовать, чтобы страны-члены НАТО вступили уже в войну (а вступление Украины сейчас в НАТО автоматически это означало бы), но чтобы они гарантировали это в случае применения фашистской россией ядерного оружия.

"Такое решение в случае принятия стало бы мощным сдерживающим фактором для руководства фашистской россии от ядерной агрессии, и не приводило бы к автоматическому вступлению в войну стран НАТО уже сейчас, – подчеркивает эксперт. – Чего объективно боятся многие граждане этих стран. Поэтому следует четче определять, какие интересы Украины первоочередные и достижимые".

Саммит НАТО для нашей страны оказался весьма предсказуемым

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко считает, что итоги саммита НАТО для нашей страны оказались весьма предсказуемыми. И говорят, по его мнению, о том, что период, когда эмоции могли повлиять на политические и экономические решения наших партнеров – закончился, пришла пора прагматических и рациональных действий.

"Также они в очередной раз подчеркнули, что НАТО трансформировалось из военно-политического союза, в союз политико-экономический, где текущая выгода и долгосрочные обязательства преобладают над простыми силовыми решениями", – отмечает эксперт.

Во многом, продолжает он, итоги саммита были обусловлены тем, что Украина в своей внешнеполитической деятельности так и не обозначила четкую и единую цель, поддержку в реализации которой она хочет получить от партнеров.

"Нельзя одновременно выступать с презентациями проектов о "послевоенном восстановлении" и запросами о почти 1 трлн долларов помощи – одновременно с просьбами о предоставлении вооружений для ведения войны в 10-20 раз меньшую сумму, – считает Юрий Гаврилечко. – Такая разница вызывает когнитивный диссонанс и у политиков, и военных в странах НАТО".

Читайте на портале "Комментарии" — чем закончился саммит НАТО для Украины: главные итоги.



