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Столтенберг собирается уйти с должности генсека НАТО

Генсек НАТО Столтенберг не хочет продлевать свой срок полномочий

сегодня, 12:35
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Автор:

Slava Kot

Йенс Столтенберг руководит НАТО с октября 2014 года. Ожидалось, что из-за войны войны в Украине полномочия Столтенберга в должности генерального секретаря будут продлены. Однако норвежец не намерен в дальнейшем возглавлять НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Столтенберг собирается уйти с должности генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

В последние месяцы все больше обсуждалась кандидатура нового руководителя НАТО, однако большинство экспертов, политиков и членов военного альянса сходились во мнении, что полномочия Йенса Столтенберга в должности будут продолжены. Теперь стало известно, что этого не последует.


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"Он не намерен добиваться дальнейшего продолжения своего мандата", — заявила спикер генсека НАТО Оана Лунгеску.

Йенс Столтенберг возглавляет НАТО более девяти лет и трижды его мандат был продлен. В последний раз полномочия норвежца продлили на год, до 30 сентября 2023 года, это произошло в марте, после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Ранее СМИ сообщали, что между 30 странами НАТО существует неофициальная договоренность продлить контракт Столтенберга до апреля 2024 года из-за угрожающего состояния в мире. Собственно, сам генсек НАТО Йенс Столтенберг хотел вернуться в Норвегию еще в прошлом году, где должен стать главой центрального банка страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о возможных кандидатах взамен для Йенса Столтенберга в должности главы НАТО.

Также "Комментарии" писали о новоизбранном чешском президенте, который критикует позицию Запада о возможной эскалации НАТО с Российской Федерацией.



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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-nato-generalsekretaer-jens-stoltenberg-will-amtszeit-nicht-verlaengern-a-7d65de76-bb61-41d4-80e6-0b18720c3486
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