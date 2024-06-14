Столтенберг указал, что не так с «мирными предложениями» Путина

Новые требования российского диктатора Владимира Путина по поводу завершения войны в Украине свидетельствуют о намерении России усиливать агрессию и расширять оккупацию украинских территорий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после двухдневной встречи министров обороны стран-членов Альянса.

Йенс Столтенберг

По его словам, это не Украина должна отводить войска с украинской территории, а Россия должна вывести свои войска из оккупированных украинских земель.

Столтенберг подчеркнул, что предложение Путина на самом деле означает, что Россия стремится оккупировать еще больше украинской земли – все четыре области.

Как подчеркнул генсек НАТО, такие заявления Путина лишь показывают, что его предложение не сделано в духе доброй воли. По его словам, это предложение, которое фактически означает, что Россия должна достичь военных успехов и целей, ожидая, что Украина откажется от значительно большей части своей территории, чем Россия способна оккупировать. Поэтому, подчеркнул Столтенберг, речь не идет о мирном предложении, а о предложении большей агрессии и большей оккупации. Это показывает, что цель России состоит в контроле Украины, заявил генсек НАТО.

Он отметил, что именно это послужило причиной начала войны Россией. По его словам, это вопиющее нарушение международного права, и именно поэтому союзники НАТО поддерживают Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин озвучил свой "мирный план" и требования к Украине. Кроме того, он требует отдать РФ Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым.



