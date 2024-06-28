Столтенберг успокоил прогнозом по войне в Украине: на что РФ уже не способна

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские войска не способны совершить "большой прорыв" на поле боя в Украине и что Киев наносит тяжелые потери оккупантам своими ударами в глубину РФ и захваченных территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Telegraph".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Они снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов", — заявил Столтенберг, имея в виду неуверенное наступление российской армии в Харьковской области.

Генсек отметил, что у союзников по НАТО нет "никаких других признаков или оснований полагать, что у России есть возможности и силы для совершения больших прорывов".

Генсек Североатлантического альянса заявил, что Россия, тем не менее, скорее всего, "продолжит наступать на передовую" и наносить авиаудары.

"Но мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — сказал Йенс Столтенберг.

При этом Столтенберг отметил, что ВСУ способны не только удерживать фронт, но и наносить агрессору крупный ущерб, как в оборонительных боях, так и поражая цели в глубине РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вместе с партнерами должна в течение нескольких месяцев разработать план действий по итогам саммита мира в Швейцарии, который принудил бы Российскую Федерацию к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, соответствующее сообщение появилось в соцсети Х.

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