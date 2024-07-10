Столтенберг в Вашингтоне рассказал, может ли Украина рассчитывать на членство в НАТО

Украина станет членом Альянса, но пока неизвестно, когда это произойдет, об этом на брифинге в Вашингтоне во время саммита НАТО сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг

При этом он выразил ожидание, что союзники согласуют существенный пакет, состоящий из пяти элементов. Одним из этих элементов, сказал генсек, является командная структура НАТО, которая будет оказывать помощь и военную подготовку Украине. Также предполагается долгосрочное обязательство по постоянной поддержке Украины. Кроме того, будут предоставлены новые средства противовоздушной обороны.

Еще одним элементом, по словам Столтенберга, являются новые двусторонние соглашения безопасности между Украиной и отдельными союзниками НАТО. Усилия по приведению Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО также усилятся, в частности через создание нового центра Украина-НАТО по анализу, подготовке и обучению в Польше.

"Вместе все эти пять элементов представляют собой крепкий мост для обретения членства Украины в Альянсе, и я уверен, что союзники повторятобязательство, что Украина станет членом НАТО", — сказал Столтенберг.

Он также ожидает, что на саммите союзники согласуют "сильное сообщение" о членстве Украины. Однако Столтенберг воздержался от комментариев до официального утверждения заявления, отметив, что переговоры продолжаются и что заявление будет согласовано позже.

Генеральный секретарь подчеркнул, что для приглашения Украины к членству требуется консенсус всех членов НАТО, и пока рано говорить о точной дате вступления. Он добавил, что НАТО активно работает с Украиной для ее приближения к членству.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР сомневаются , что на саммите НАТО будут какие-то положительные решения по Украине.



