Столтенберг вновь заявил, что все в НАТО поддерживают вступление Украины, но есть нюанс

Абсолютно все члены НАТО согласны с будущим вступлением Украины, но вот что касается конкретных временных рамок, когда это произойдет, пока что сказать сложно. Такие прогнозы никто не возьмется давать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Washington Post" сделал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос, каким может быть путь к возможному членству Украины в НАТО, генсек указал, что "все члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса".

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"Все члены Альянса согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь, что это решение должна принимать не Москва, а Киев. И... все союзники соглашаются, что двери НАТО остаются открытыми", – подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, главный вопрос в том, что на сегодняшний день нет конкретных дат, когда Украина присоединится к Альянсу.

Генсек напомнил, что Альянс помогает Украине перейти от оборудования, доктрин и стандартов советских времен к доктринам и стандартам НАТО, сделать украинские Вооруженные силы оперативно совместимыми с силами НАТО, а также "помочь в дальнейшем реформировании и модернизации их оборонных институтов и институтов безопасности".

"Насущной задачей сейчас является обеспечение победы Украины как суверенного, независимого государства, потому что если Украина не победит, то не будет что и обсуждать", – считает Столтенберг.

Отметим, в то же время министр обороны Украины Алексей Резников назвал семь ожиданий от июльского саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу оценили евроатлантические перспективы нашей страны.

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