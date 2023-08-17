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Столтенберг впервые прокомментировал скандал с обменом территории Украины на членство в НАТО

Генсек НАТО подчеркнул, только Украина принимает решение по любым переговорам, которые ее касаются

сегодня, 16:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал скандал с главой его канцелярии о возможности обмена украинских территорий на членство в Альянсе. На конференции в Норвегии генсек акцентировал внимание, что только Украина принимает, когда есть смысл включаться в какие-то переговоры и что на них обсуждать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters". 

Столтенберг впервые прокомментировал скандал с обменом территории Украины на членство в НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг отметил, позиция НАТО не изменилась. Они заключается в полной поддержке украинского народа.                                                


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"Его (Ред. – Йенссена) послание и это мое главное послание, которое является главным посланием НАТО, заключается, во-первых, в том, что политика НАТО неизменна – мы поддерживаем Украину", — резюмировал Столтенберг.

Отметим, высказанная главой канцелярии генерального секретаря НАТО Стианом Йенсеном идея, чтобы Украина отказалась от части территорий, ради получения членства в Альянсе вызвала предсказуемый резонанс. Ей заинтересовались в России, а в Украине жестко раскритиковали. При этом, в самом НАТО уверяют, что все страны-члены блока едины в своей позиции относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Почему появилось (и уже не первый раз) подобное убийственное для Украины и демократического мира предложение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме отреагировали на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-alone-decides-when-conditions-right-peace-talks-natos-stoltenberg-2023-08-17/
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