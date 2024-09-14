Столтенберг заявил, что он все еще верит в диалог с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что, несмотря на тщетные усилия отговорить РФ от вторжения в Украину, он по-прежнему верит в диалог, но "в сочетании с обороной и сдерживанием". Как передает портал "Комментарии", об этом Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкой газете FAZ.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог. Конечно, места для этого сейчас гораздо меньше, почти нет по сравнению с 2014 годом. Одним из моих первых крупных проектов на посту Генерального секретаря была активизация Совета Россия-НАТО, который долгое время не собирался. Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией. Но он должен основываться на силе Украины", – отметил генсек.

Йенс Столтенберг напомнил, что война началась не в 2022 году, а в 2014 году с захвата Россией Крыма и части Донбасса. После этого ситуация долгое время оставалась неизменной, несмотря на практически ежедневные бои. Но весной 2021 года внезапно произошло значительное присутствие российских войск вблизи границы с Украиной.

По словам генсека, в НАТО не были уверены, что это значит. Летом часть войск снова была выведена. Многие тогда считали, что это были всего лишь учения, как заявили сами россияне. Однако осенью начали поступать более подробные разведывательные отчеты о возможностях и намерениях России снова атаковать Украину.

При этом Столтенберг заверил, что Альянс сделал все возможное, чтобы дипломатическим путем отговорить Россию от широкомасштабного вторжения в Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — прорыв украинских войск в Курскую область России законен и подпадает под право Киева на самооборону. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Reuters".



