Страх перед выходом США из НАТО: Рютте придумал, как заставить Трампа одуматься

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытается предотвратить дальнейшее охлаждение отношений между США и европейскими союзниками, делая ставку на масштабные оборонные соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов Альянса.

По данным издания, в последние недели Рютте активно продвигает идею резкого увеличения совместного производства вооружений и расширения оборонных контрактов внутри НАТО. Главная цель – сократить серьезный дефицит военного производства в Европе и одновременно предложить администрации Дональда Трампа экономически выгодное сотрудничество.

Как отмечают источники, генсек НАТО рассчитывает сделать тему оборонной промышленности ключевой на июльском саммите Альянса в Анкаре. В Брюсселе понимают, что Трамп воспринимает международные союзы прежде всего через призму выгоды для американской экономики и оборонного сектора.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард поддержала инициативу Рютте. По ее словам, НАТО необходимо развивать единые стандарты вооружений, улучшать совместимость армий и наращивать объемы производства оружия совместно с США.

Дипломаты Альянса прямо признают, что подобная стратегия должна стать “хорошей новостью для США” и убедить Белый дом не дистанцироваться от НАТО.

При этом эксперты предупреждают: планы Рютте могут вызвать напряжение в отношениях с ЕС. ЕС уже продвигает собственные программы финансирования оборонной промышленности и стремится снизить зависимость от американских поставщиков оружия.

Поводом для беспокойства союзников стали неоднократные заявления Трампа и его окружения о возможном пересмотре роли США в НАТО. В Вашингтоне недовольны тем, что часть стран Альянса не готова увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, как того требует американский лидер.

