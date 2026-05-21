Сохранится ли НАТО без США: эксгенсек сделал важное заявление

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что действующий разрыв между США и Европой является самым глубоким за очень долгое время. Об этом экс-генсек сказал в программе Agenda Special.

Столтенберг предостерег, что Североатлантический Альянс не сможет выжить без США, утверждая, что ЕС не способен заменить НАТО.

"Нет, не тот НАТО, который мы знали почти 80 лет, ведь речь идет о Европе и США, которые вместе противостоят всем угрозам. Поэтому так важно сделать все возможное, чтобы не допустить раскола между Европой и США", — сказал Йенс Столтенберг.

Впрочем, Столтенберг также предостерег от чрезмерных спекуляций будущего НАТО.

"В Москве не должно быть никакой неопределенности относительно нашей готовности защищать друг друга", – сказал бывший генеральный секретарь НАТО.

Также Столтенберг отверг идею того, что ЕС со своей армией сможет заменить НАТО.

"Я очень уважаю ЕС, но не верю, что ЕС может заменить НАТО, когда речь идет о коллективной безопасности и гарантиях обороны", – добавил экс-генсек.

