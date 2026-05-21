logo

BTC/USD

77858

ETH/USD

2136.11

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Сохранится ли НАТО без США: эксгенсек сделал важное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Сохранится ли НАТО без США: эксгенсек сделал важное заявление

Эксгенсек Йенс Столтенберг отметил, что НАТО не выживет без США, а ЕС не сможет его заменить

21 мая 2026, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что действующий разрыв между США и Европой является самым глубоким за очень долгое время. Об этом экс-генсек сказал в программе Agenda Special.

Сохранится ли НАТО без США: эксгенсек сделал важное заявление

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Столтенберг предостерег, что Североатлантический Альянс не сможет выжить без США, утверждая, что ЕС не способен заменить НАТО.

"Нет, не тот НАТО, который мы знали почти 80 лет, ведь речь идет о Европе и США, которые вместе противостоят всем угрозам. Поэтому так важно сделать все возможное, чтобы не допустить раскола между Европой и США", — сказал Йенс Столтенберг.

Впрочем, Столтенберг также предостерег от чрезмерных спекуляций будущего НАТО.

"В Москве не должно быть никакой неопределенности относительно нашей готовности защищать друг друга", – сказал бывший генеральный секретарь НАТО.

Также Столтенберг отверг идею того, что ЕС со своей армией сможет заменить НАТО.

"Я очень уважаю ЕС, но не верю, что ЕС может заменить НАТО, когда речь идет о коллективной безопасности и гарантиях обороны", – добавил экс-генсек.

Читайте на портале "Комментарии" — генеральный секретарь Марк Рютте пытается продать масштабное увеличение помощи Украине, однако внутри НАТО вспыхнул новый конфликт. По данным Politico, глава Альянса предложил союзникам ежегодно выделять Киеву не менее 0,25% собственного ВВП. В случае одобрения эта схема может принести Украине около 143 миллиардов долларов в год – почти втрое больше нынешнего уровня поддержки.

Также издание "Комментарии" сообщало – в странах НАТО все больше опасаются нового пересмотра американского военного присутствия в Европе после возвращения Дональда Трампа к жесткой риторике в отношении союзников. По данным Bloomberg, в Европе ожидают новые решения Белого дома, которые могут привести к сокращению американских войск в ряде стран НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости