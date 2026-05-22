Страх перед виходом США з НАТО: Рютте придумав, як змусити Трампа схаменутися

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте намагається запобігти подальшому охолодженню відносин між США та європейськими союзниками, роблячи ставку на масштабні оборонні угоди з Вашингтоном. Про це повідомляє Politico із посиланням на високопоставлених дипломатів Альянсу.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, останніми тижнями Рютте активно просуває ідею різкого збільшення спільного виробництва озброєнь і розширення оборонних контрактів усередині НАТО. Головна мета – скоротити серйозний дефіцит військового виробництва в Європі та водночас запропонувати адміністрації Дональда Трампа економічно вигідну співпрацю.

Як зазначають джерела, генсек НАТО розраховує зробити тему оборонної промисловості ключовою на липневому саміті Альянсу в Анкарі. У Брюсселі розуміють, що Трамп сприймає міжнародні спілки насамперед через призму вигоди для американської економіки та оборонного сектору.

Міністр закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард підтримала ініціативу Рютте. За її словами, НАТО необхідно розвивати єдині стандарти озброєнь, покращувати сумісність армій та нарощувати обсяги виробництва зброї спільно із США.

Дипломати Альянсу прямо визнають, що подібна стратегія має стати “хорошою новиною для США” та переконати Білий дім не дистанціюватися від НАТО.

При цьому експерти попереджають: плани Рютте можуть спричинити напругу у відносинах з ЄС. ЄС уже просуває власні програми фінансування оборонної промисловості та прагне знизити залежність від американських постачальників зброї.

Приводом для занепокоєння союзників стали неодноразові заяви Трампа та його оточення щодо можливого перегляду ролі США в НАТО. У Вашингтоні незадоволені тим, що частина країн Альянсу не готова збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, як того вимагає американський лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи збережеться НАТО без США: ексгенсек зробив важливу заяву.



