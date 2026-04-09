Такого опасного периода для НАТО не было за всю его историю: что произошло

Непрекращающиеся угрозы президента США Дональда Трампа выйти из НАТО, а также активное использование американскими военными дорогостоящей военной техники в Иране ослабили Альянс. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в интервью Euronews.

По его словам, сейчас НАТО сталкивается с самым опасным кризисом в своей истории.

"Последние шесть недель нанесли НАТО чрезвычайный ущерб. Мы видим расколотый альянс, что было целью сначала Советского Союза, а затем России на протяжении большей части последних 80 лет", — подчеркнул Даалдер.

Бывший постпред США при НАТО считает, что намеки Трампа на то, что США не будут защищать союзников по НАТО от будущей военной агрессии со стороны России или других противников, дестабилизировали Альянс и пошатнули мировой порядок. Он отметил, что война против Ирана истощила военные ресурсы США, поскольку в ходе бомбардировок были израсходованы значительные запасы перехватчиков и других ракет.

"НАТО, которое действительно находится в состоянии конфликта, НАТО, в котором президент США говорит: "Я не буду вас защищать", – это хороший момент для проверки НАТО, если вы находитесь в Москве. Это также хороший момент для проверки того, что может сойти с рук в Тайване, если вы находитесь в Пекине, потому что большая часть военного потенциала США была переброшена в Персидский залив", — сказал Даалдер.

При этом он заявил, что Трамп и его команда грубо просчитались, решив начать войну против Ирана. В итоге это подкосило не только США, но и сам Альянс.

