Такого опасного периода для НАТО не было за всю его историю: что произошло

Кравцев Сергей
Непрекращающиеся угрозы президента США Дональда Трампа выйти из НАТО, а также активное использование американскими военными дорогостоящей военной техники в Иране ослабили Альянс. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в интервью Euronews.
НАТО. Фото: из открытых источников
По его словам, сейчас НАТО сталкивается с самым опасным кризисом в своей истории.
Бывший постпред США при НАТО считает, что намеки Трампа на то, что США не будут защищать союзников по НАТО от будущей военной агрессии со стороны России или других противников, дестабилизировали Альянс и пошатнули мировой порядок. Он отметил, что война против Ирана истощила военные ресурсы США, поскольку в ходе бомбардировок были израсходованы значительные запасы перехватчиков и других ракет.
При этом он заявил, что Трамп и его команда грубо просчитались, решив начать войну против Ирана. В итоге это подкосило не только США, но и сам Альянс.
