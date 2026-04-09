logo_ukra

BTC/USD

70776

ETH/USD

2164.22

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО Такого небезпечного періоду для НАТО не було за всю його історію: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Такого небезпечного періоду для НАТО не було за всю його історію: що сталося

Натяки Трампа на те, що США не захищатимуть союзників НАТО від майбутньої військової агресії з боку Росії чи інших противників, дестабілізували Альянс

9 квітня 2026, 16:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Безперервні загрози президента США Дональда Трампа вийти з НАТО, а також активне використання американськими військовими дорогої військової техніки в Ірані послабили Альянс. Про це заявив колишній постійний представник США при НАТО Іво Даалдер в інтерв'ю Euronews.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За його словами, зараз НАТО стикається з найнебезпечнішою кризою у своїй історії.

"Останні шість тижнів завдали НАТО надзвичайних збитків. Ми бачимо розколотий альянс, що було метою спочатку Радянського Союзу, а потім Росії протягом більшої частини останніх 80 років", — наголосив Даалдер.

Колишній постпред США при НАТО вважає, що натяки Трампа на те, що США не захищатимуть союзників НАТО від майбутньої військової агресії з боку Росії чи інших супротивників, дестабілізували Альянс і похитнули світовий порядок. Він зазначив, що війна проти Ірану виснажила військові ресурси США, оскільки під час бомбардувань було витрачено значні запаси перехоплювачів та інших ракет.

"НАТО, яке дійсно перебуває в стані конфлікту, НАТО, в якому президент США каже: "Я не буду вас захищати", – це хороший момент для перевірки НАТО, якщо ви перебуваєте в Москві. Це також хороший момент для перевірки того, що може зійти з рук у Тайвані, якщо ви перебуваєте в Пекіні, тому що велика частина військового потенціалу США була перекинута до Перської затоки", – сказав Даалдер.

При цьому він заявив, що Трамп та його команда грубо прорахувалися, вирішивши розпочати війну проти Ірану. У результаті це підкосило не лише США, а й сам Альянс.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скандал у Вашингтоні: підсанкційних депутатів РФ впустили в США.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.euronews.com/my-europe/2026/04/09/nato-in-grave-danger-after-iran-war-former-us-nato-ambassador-tells-euronews
Теги:

Новини

Всі новини