Такого небезпечного періоду для НАТО не було за всю його історію: що сталося

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Безперервні загрози президента США Дональда Трампа вийти з НАТО, а також активне використання американськими військовими дорогої військової техніки в Ірані послабили Альянс. Про це заявив колишній постійний представник США при НАТО Іво Даалдер в інтерв'ю Euronews.
НАТО. Фото: з відкритих джерел
За його словами, зараз НАТО стикається з найнебезпечнішою кризою у своїй історії.
Колишній постпред США при НАТО вважає, що натяки Трампа на те, що США не захищатимуть союзників НАТО від майбутньої військової агресії з боку Росії чи інших супротивників, дестабілізували Альянс і похитнули світовий порядок. Він зазначив, що війна проти Ірану виснажила військові ресурси США, оскільки під час бомбардувань було витрачено значні запаси перехоплювачів та інших ракет.
При цьому він заявив, що Трамп та його команда грубо прорахувалися, вирішивши розпочати війну проти Ірану. У результаті це підкосило не лише США, а й сам Альянс.
