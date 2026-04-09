Такого небезпечного періоду для НАТО не було за всю його історію: що сталося

Безперервні загрози президента США Дональда Трампа вийти з НАТО, а також активне використання американськими військовими дорогої військової техніки в Ірані послабили Альянс. Про це заявив колишній постійний представник США при НАТО Іво Даалдер в інтерв'ю Euronews.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За його словами, зараз НАТО стикається з найнебезпечнішою кризою у своїй історії.

"Останні шість тижнів завдали НАТО надзвичайних збитків. Ми бачимо розколотий альянс, що було метою спочатку Радянського Союзу, а потім Росії протягом більшої частини останніх 80 років", — наголосив Даалдер.

Колишній постпред США при НАТО вважає, що натяки Трампа на те, що США не захищатимуть союзників НАТО від майбутньої військової агресії з боку Росії чи інших супротивників, дестабілізували Альянс і похитнули світовий порядок. Він зазначив, що війна проти Ірану виснажила військові ресурси США, оскільки під час бомбардувань було витрачено значні запаси перехоплювачів та інших ракет.

"НАТО, яке дійсно перебуває в стані конфлікту, НАТО, в якому президент США каже: "Я не буду вас захищати", – це хороший момент для перевірки НАТО, якщо ви перебуваєте в Москві. Це також хороший момент для перевірки того, що може зійти з рук у Тайвані, якщо ви перебуваєте в Пекіні, тому що велика частина військового потенціалу США була перекинута до Перської затоки", – сказав Даалдер.

При цьому він заявив, що Трамп та його команда грубо прорахувалися, вирішивши розпочати війну проти Ірану. У результаті це підкосило не лише США, а й сам Альянс.

Читайте також на порталі "Коментарі" — скандал у Вашингтоні: підсанкційних депутатів РФ впустили в США.



