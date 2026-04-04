Скандал в Вашингтоне: подсанкционных депутатов РФ впустили в США

В США разразился политический скандал из-за допуска к стране делегации находящихся под санкциями российских депутатов. Сенаторы требуют от администрации Дональд Трамп срочных объяснений по поводу обстоятельств этого визита. Как сообщил журналист Остап Ярыш, соответствующее письмо подписали сенатор-демократка Джин Шахин и республиканец Роджер Викер.

Документ адресован госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотт Бессент.

Законодатели выразили серьезную обеспокоенность тем, что представители Государственной думы России смогли не только въехать в США, но и провести встречи с американскими чиновниками и членами Палаты представителей. В Сенате подчеркивают: эти лица подконтрольны Кремлю и могут действовать в его интересах.

В письме прямо отмечается, что делегация могла преследовать цель продвижения стратегических целей Москвы, включая сбор чувствительной информации. Сенаторы также указывают на агрессивную политику России, ее роль в войне против Украины и поддержку Ирана на Ближнем Востоке.

Отдельное внимание уделено составу делегации. В частности, упоминаются Вячеслав Никонов, ранее делавший резкие антизападные заявления, и Михаил Делягин, поддерживавший удары по украинской инфраструктуре.

Сенаторы требуют объяснить, по каким основаниям были временно сняты санкции, какие ограничения действовали для делегации и проверяли ли ее членов контрразведывательные службы. Также запрошен полный список всех прибывших вместе с делегацией.

Визит, организованный с участием офиса конгрессвумен Анна Паулина Луна, уже вызвал волну критики в Вашингтоне. Законодатели предупреждают, что подобные шаги могут создать серьезные риски для национальной безопасности США.

Читайте на портале "Комментарии" — в Конгрессе США усиливается сопротивление дальнейшему финансированию военной кампании против Ирана. Сенатор-республиканец Джон Кертис заявил, что не готов поддержать выделение дополнительных средств без официального объявления войны. Об этом сообщает CNN.



