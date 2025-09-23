Терпение на исходе: появилась реакция НАТО на новые провокации РФ

Рубрики
Североатлантический Альянс заявил, что нарушение российскими самолетами воздушного пространства Эстонии является составляющей безответственного поведения РФ. Союзники акцентировали: их ответ и в дальнейшем будет жестким. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении НАТО.
НАТО. Фото: из открытых источников
Североатлантический совет во вторник опубликовал заявление по итогам заседания, которое было созвано по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора. Причиной стало опасное нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31 19 сентября.
В заявлении говорится, что самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии более десяти минут. Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) проинформировал Совет об инциденте.
В НАТО напомнили, что это уже второе за две недели заседание Совета в соответствии со статьей 4: 10 сентября консультации были проведены из-за масштабного нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Подобные случаи недавно зафиксированы в Финляндии, Латвии, Литве, Норвегии и Румынии.
Союзники подчеркнули, что реакция НАТО на "безрассудные действия России" будет оставаться решительной.
