logo_ukra

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО Терпіння закінчується: з'явилася реакція НАТО на нові провокації РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Терпіння закінчується: з'явилася реакція НАТО на нові провокації РФ

НАТО звинуватило РФ у ескалації та пригрозило рішучою відповіддю

23 вересня 2025, 14:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Північноатлантичний Альянс заявив, що порушення російськими літаками повітряного простору Естонії є складовою безвідповідальної поведінки РФ. Союзники акцентували: їхня відповідь і надалі буде жорсткою. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в заяві НАТО.

Терпіння закінчується: з'явилася реакція НАТО на нові провокації РФ

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Північноатлантична рада у вівторок опублікувала заяву за підсумками засідання, скликаного на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Причиною стало небезпечне порушення повітряного простору країни трьома російськими винищувачами МіГ-31 19 вересня.

У заяві йдеться, що літаки перебували у повітряному просторі Естонії понад десять хвилин. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) проінформував Раду про інцидент.

"Реакція НАТО була швидкою і рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу їх з повітряного простору Естонії. Це вторгнення є частиною ширшої схеми все більш безвідповідальної поведінки Росії", — заявили союзники.

У НАТО нагадали, що це вже друге за два тижні засідання Ради відповідно до статті 4: 10 вересня консультації було проведено через масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Подібні випадки нещодавно зафіксовані у Фінляндії, Латвії, Литві, Норвегії та Румунії.

"Ми висловлюємо повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе відповідальність за ці дії, які є ескалаційними, загрожують прорахунками та ставлять під ризик життя. Вони мають припинитися", — йдеться у заяві.

Союзники наголосили, що реакція НАТО на "безрозсудні дії Росії" залишатиметься рішучою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — хто в НАТО забороняє збивати російські літаки: чому це ляпас для Альянсу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_237721.htm
Теги:

Новини

Всі новини