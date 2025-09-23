Терпіння закінчується: з'явилася реакція НАТО на нові провокації РФ

Північноатлантичний Альянс заявив, що порушення російськими літаками повітряного простору Естонії є складовою безвідповідальної поведінки РФ. Союзники акцентували: їхня відповідь і надалі буде жорсткою. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в заяві НАТО.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Північноатлантична рада у вівторок опублікувала заяву за підсумками засідання, скликаного на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Причиною стало небезпечне порушення повітряного простору країни трьома російськими винищувачами МіГ-31 19 вересня.

У заяві йдеться, що літаки перебували у повітряному просторі Естонії понад десять хвилин. Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) проінформував Раду про інцидент.

"Реакція НАТО була швидкою і рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу їх з повітряного простору Естонії. Це вторгнення є частиною ширшої схеми все більш безвідповідальної поведінки Росії", — заявили союзники.

У НАТО нагадали, що це вже друге за два тижні засідання Ради відповідно до статті 4: 10 вересня консультації було проведено через масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Подібні випадки нещодавно зафіксовані у Фінляндії, Латвії, Литві, Норвегії та Румунії.

"Ми висловлюємо повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе відповідальність за ці дії, які є ескалаційними, загрожують прорахунками та ставлять під ризик життя. Вони мають припинитися", — йдеться у заяві.

Союзники наголосили, що реакція НАТО на "безрозсудні дії Росії" залишатиметься рішучою.

