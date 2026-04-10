Трамп готовит жесткое наказание для союзников по НАТО: детали

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на союзников по НАТО, предупреждая о возможных санкциях за недостаточную поддержку в условиях конфликта вокруг Ирана. Как сообщает The Times, Вашингтон намерен провести аудит вклада стран Альянса и определить, кто "разочаровал" Белый дом.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности Ормузского пролива – ключевого маршрута для мировых поставок нефти. США требуют от партнеров конкретных военных шагов уже в ближайшие дни. По данным источников, простых политических заявлений больше недостаточно: речь идет о реальном участии в операциях.

В случае отказа союзников от активной поддержки рассматриваются жесткие меры, включая возможный вывод американских войск. Такой шаг может нанести не только военный, но и экономический удар по странам, принимающим контингенты США.

На этом фоне отношения между Вашингтоном и Лондоном обостряются. Премьер-министр Кир Стармер ранее резко раскритиковал политику Трампа, заявив, что она приводит к росту цен на энергоносители. Тем не менее стороны продолжают консультации по восстановлению судоходства в регионе.

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что США требуют от союзников срочных решений. По его словам, часть стран замедлила реакцию из-за отсутствия предварительных консультаций и неожиданности действий Белого дома.

Дополнительное напряжение вызывает риторика американских чиновников. Госсекретарь Марко Рубио прямо поставил под сомнение целесообразность участия США в Альянсе, если союзники не готовы поддерживать Вашингтон в критические моменты.

По информации СМИ, среди наиболее уязвимых стран называются Испания и Франция, чьи действия в Вашингтоне считают недостаточными. В итоге НАТО сталкивается с одним из самых серьезных внутренних кризисов за последние годы, где на кону – единство Альянса и баланс сил в глобальной безопасности.

