НАТО ставит паузу: Рютте раскрыл карты, кто блокирует путь Украины в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в Альянс фактически снят с текущей повестки. Несмотря на ранее заявленный "необратимый путь", согласованный на юбилейном саммите в Вашингтоне, внутри блока сохраняются серьезные разногласия.

По словам Марка Рютте, сразу несколько государств сдерживают продвижение Киева к членству. В этот список он включил Германия, Словакия, Венгрия и США.

На этом фоне генсек не ожидает, что решение может быть принято в краткосрочной перспективе на коллективном политическом уровне.

Рютте подчеркнул, что такая оценка является "реалистичной", а сам Альянс сейчас сосредоточен на другом – изучении украинского боевого опыта. В частности, речь идет о внедрении наработок ВСУ в оборонное планирование НАТО, особенно в сфере противодействия беспилотным угрозам.

Отдельно глава Альянса отметил активность президента Владимира Зеленского на международной арене. По его словам, визиты украинского лидера на Ближний Восток имеют практическое значение: Киев делится уникальными технологиями борьбы с дронами, которые стали ключевым фактором современной войны.

Таким образом, несмотря на политические заявления о будущем членстве, реальная перспектива вступления Украины в НАТО остается неопределенной и отложенной во времени.

