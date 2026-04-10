Трамп готує жорстке покарання для союзників НАТО: деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на союзників НАТО, попереджаючи про можливі санкції за недостатню підтримку в умовах конфлікту навколо Ірану. Як повідомляє The Times, Вашингтон має намір провести аудит вкладу країн Альянсу та визначити, хто "розчарував" Білий дім.

Особлива увага приділяється забезпеченню безпеки Ормузької протоки – ключового маршруту для світового постачання нафти. США вимагають від партнерів конкретних військових кроків уже найближчими днями. За даними джерел, простих політичних заяв більше замало: йдеться про реальну участь в операціях.

У разі відмови союзників від активної підтримки розглядаються жорсткі заходи, включаючи можливе виведення американських військ. Такий крок може завдати не лише військового, а й економічного удару по країнах, які приймають контингенти США.

На цьому тлі відносини між Вашингтоном та Лондоном загострюються. Прем'єр-міністр Кір Стармер раніше різко розкритикував політику Трампа, заявивши, що вона призводить до зростання цін на енергоносії. Проте сторони продовжують консультації щодо відновлення судноплавства у регіоні.

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що США вимагають союзників термінових рішень. За його словами, частина країн уповільнила реакцію через відсутність попередніх консультацій та несподіванку дій Білого дому.

Додаткове напруження викликає риторика американських чиновників. Держсекретар Марко Рубіо прямо поставив під сумнів доцільність участі США в Альянсі, якщо союзники не готові підтримувати Вашингтон у критичні моменти.

За інформацією ЗМІ, серед найбільш уразливих країн називаються Іспанія та Франція, чиї дії у Вашингтоні вважають недостатніми. У результаті НАТО стикається з однією з найсерйозніших внутрішніх криз за останні роки, де на кону єдність Альянсу і баланс сил у глобальній безпеці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — НАТО ставить паузу: Рютте розкрив карти, хто блокує шлях України до Альянсу.