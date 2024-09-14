Трамп хотел выйти из НАТО во время своего президентства: Столтенберг впервые назвал причину

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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который вскоре покинет свой пост, признал, что сложным днем во время пребывания на его посту было 12 июля 2018 года, ведь тогдашний президент США Дональд Трамп всерьез рассматривал возможность выхода из НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом генсек сказал в интервью немецкой газете FAZ.
Трамп и Столтенберг
По его словам, Трамп высказал категорическое несогласие с тем, что ряд союзников тратили недостаточно средств на оборону.
Столтенбнерг рассказал, что у него тогда состоялся непродолжительный разговор с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель. В итоге было принято решение прервать встречу.
Когда журналист поинтересовался у Столтенберга, угрожал ли Трамп открыто пойти на такой шаг, тот ответил, что это было не прямо, однако тогдашний лидер США четко дал понять, что так дальше продолжаться не может.
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