Трамп хотел выйти из НАТО во время своего президентства: Столтенберг впервые назвал причину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который вскоре покинет свой пост, признал, что сложным днем во время пребывания на его посту было 12 июля 2018 года, ведь тогдашний президент США Дональд Трамп всерьез рассматривал возможность выхода из НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом генсек сказал в интервью немецкой газете FAZ.

Трамп и Столтенберг

"Конечно, саммит НАТО. Накануне я завтракал с президентом Трампом. Я ожидал нормального завтрака, но потом понял, что будут проблемы. Они стали очевидными на последней встрече, которую мы имели с Украиной и Грузией. Президент Трамп немного опоздал и сразу же попросил микрофон", — вспоминает генсек Альянса.

По его словам, Трамп высказал категорическое несогласие с тем, что ряд союзников тратили недостаточно средств на оборону.

Столтенбнерг рассказал, что у него тогда состоялся непродолжительный разговор с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель. В итоге было принято решение прервать встречу.

"Мы отправили две страны-партнеры и почти всех советников, прежде чем продолжить встречу. Когда мы остались наедине, Трамп очень точно высказался о том, сколько каждый отдельный союзник тратит на оборону и насколько он разочарован этим. Мы слышали от наших друзей в Белом доме, что он рассматривает возможность выхода из НАТО", — добавляет политик.

Когда журналист поинтересовался у Столтенберга, угрожал ли Трамп открыто пойти на такой шаг, тот ответил, что это было не прямо, однако тогдашний лидер США четко дал понять, что так дальше продолжаться не может.

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