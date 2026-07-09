Трамп неожиданно сменил курс по Украине: в НАТО заговорили о переломном моменте

Саммит НАТО в Турции стал площадкой для неожиданного изменения риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Если еще несколько месяцев назад американский лидер открыто критиковал Владимира Зеленского, то теперь его заявления вызвали осторожный оптимизм среди европейских союзников, которые увидели признаки возможного пересмотра политики Вашингтона.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как пишет Financial Times, представители стран НАТО давно ожидали, что Трамп вновь выскажет претензии к союзникам, однако главным событием встречи стало вовсе не это. Наибольшее внимание привлекло его заметно более благожелательное отношение к Украине. По словам одного из дипломатов Альянса, американский президент традиционно симпатизирует тем, кто демонстрирует успехи, а последние события на фронте могли изменить его восприятие ситуации.

Несмотря на очередную критику в адрес ряда европейских государств, включая Испанию, Германию, Великобританию и Италию, в кулуарах саммита обсуждали прежде всего разговор Трампа с Зеленским. Президент США публично заявил, что между ними сложились хорошие отношения и выразил уверенность в будущем Украины. Эти слова резко контрастировали с напряженной встречей в Белом доме несколькими месяцами ранее.

По данным издания, в администрации США также рассматривают возможность предоставить Украине лицензию на производство комплексов Patriot. Эксперты считают, что подобное решение способно значительно усилить украинскую противовоздушную оборону и изменить стратегические расчеты Кремля.

Аналитики отмечают, что Трампа проинформировали об успехах украинских сил и росте эффективности применения дальнобойных беспилотников. Это, по их мнению, повлияло на изменение его позиции. Европейские чиновники рассчитывают, что новый тон Вашингтона станет не разовой дипломатической акцией, а свидетельством усиления американской поддержки Киева и дополнительного давления на Россию.

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