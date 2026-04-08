Трамп согласился остановить удары на две недели по Ирану: что хочет взамен

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности временно приостановить военные удары по Ирану при выполнении ключевого условия – полного и немедленного открытия Ормузского пролива. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам американского лидера, решение стало результатом переговоров с руководством Пакистана. В частности, премьер-министр Шехбаз Шариф и фельдмаршал Асим Мунер призвали Вашингтон воздержаться от применения силы, запланированного на ближайшее время.

Трамп подчеркнул, что согласен на двухнедельную паузу при условии, что Тегеран обеспечит безопасное и беспрепятственное судоходство через один из ключевых энергетических маршрутов мира. Он назвал возможную договоренность "двусторонним прекращением огня", которое может стать основой для более широкого мирного соглашения.

В Белом доме также заявляют, что Соединённые Штаты уже достигли большинства военных целей в регионе. По оценке администрации, текущая пауза позволит завершить переговорный процесс и закрепить долгосрочные договоренности.

Кроме того, Трамп сообщил о получении от Ирана предложения, состоящего из десяти пунктов. В Вашингтоне рассматривают его как базу для будущего соглашения, отмечая, что значительная часть прежних разногласий уже урегулирована.

Американский президент выразил уверенность, что в ближайшие недели стороны смогут финализировать договоренности, которые приблизят стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива Украина заявила о готовности присоединиться к ее разблокированию. В то же время, как сообщает Euronews, ни одна страна пока официально не обращалась в Киев с соответствующим предложением.




